唐佳

“澳门是祖国的掌上明珠，我一直惦念着这里的发展和全体居民的福祉。”2024年12月18日，习近平主席在澳门国际机场发表讲话时说道。

潮涌南海，情暖濠江。

习近平主席与澳门“相识已久”。澳门回归祖国以来，他数次踏上这片美丽的土地。“小城故事多、充满喜和乐”，是这座祥和之城留给习近平主席的美好印象，让他念兹在兹、时刻挂怀。

10年前，习近平主席来到澳门大学横琴校区，应邀参加“中华传统文化与当代青年”主题沙龙。

从小学习民乐的澳门大学学生韩幸芸第一个发言，讲述心中的困惑：“澳门青年要怎样将民族音乐发扬光大？”

对此，习近平主席分享了前一晚观看庆祝澳门回归祖国15周年文艺晚会的感受，勉励道：“澳门中乐团的演出质量很高”“澳门是有民乐土壤的，当代青年人要有文化自觉和文化自信”。

“我本人也是一个中华文化的热烈拥护者、忠实学习者。”习近平主席讲起自己的学习经历：从青少年时代起阅读中华文化典籍，养成“开卷有益”的习惯。

从习近平主席的青春故事中，许许多多像韩幸芸这样的青年找到了从中华优秀传统文化中汲取营养和力量、筑牢文化自信的答案。

(责编：郝帅、高雷)

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