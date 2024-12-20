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广发银行：持续为澳门繁荣发展增彩添翼

2024年12月20日17:20 | 来源：人民网
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今年12月20日，是澳门回归祖国25周年纪念日。25年来，广发银行澳门分行始终践行社会责任，持续为澳门经济社会保持长期繁荣稳定增彩添翼。

广发银行相关负责人介绍，广发银行澳门分行成立于1993年11月，是广发银行在境外设立的第一家机构，也是全国性股份制银行在澳门设立的第一家分行。31年来，广发银行澳门分行积极发挥窗口作用，服务好内地和澳门两个市场，坚定走本地化特色化发展之路，不断扩大跨境金融业务合作的“朋友圈”，高质量发展动能显著增强。截至目前，澳门分行总存款规模在本地银行排名前列，总资产与总负债规模均近500亿澳门元，可持续发展步伐更加稳健。

突出优势业务，为澳门发展增添动力。澳门分行持续擦亮工程保函融资业务品牌，支持澳门重大工程项目建设，为澳门大桥、澳门轻轨东线北段等多项民生工程提供金融服务，助力推进区域基础设施建设升级完善。2024年以来，共开具担保书118份，涉及总额约39亿澳门元。

澳门分行依托澳门特殊地位和独特优势，以金融创新之力拓宽本地现代金融发展新空间。持续增进与澳门澳交所、证券业协会的沟通联系，与澳门第一家公募基金公司建立合作关系，有力支持澳门债券市场的发展，着力丰富财富管理产品体系。截至2024年11月末，债券余额189亿澳门元，近三年以来增幅达188.8%，优质资产业务实现跨越式发展。

突出惠企利民，为澳门发展注入活力。澳门分行全力配合澳门金融管理局金融基础设施项目建设升级工作，先后参与粤澳跨境直接缴费服务、澳门信贷资料平台、大湾区跨境金融合作与数据共享等项目。推出广发银行新版海外企业手机银行，投产“过数易”快速支付系统（FPS）重点项目，新增港元本地快速小额跨行转账，推出个人线上开户、境内客户线上预填单、公交乘车二维码等服务，线上便利服务日益完善。近日，“澳门人民币实时结算系统”成功投产升级，进一步便利人民币跨境结算服务。

全力支持“澳车北上”政策落地，上线手机银行端“线上申办ETC”功能，推出“ETC大奖赏”活动，截至目前，ETC发卡超1.4万张。深入推进跨境支付便利，手机银行端上线横琴粤澳深度合作区“聚合支付”功能，为澳门居民在深合区工作生活提供澳门元小额支付结算服务；作为本地八大移动支付平台之一，多次参加澳门“消费大奖赏”等活动，配合派发电子消费券，助力本地消费生态圈“扩容”。加力推进湾区“软连通”，迅速推出跨境理财通2.0。

“广发银行澳门分行将坚定不移走好中国特色金融发展之路，积极助力澳门更好地融入国家发展大局，不断推动分行实现资产质量一流、管理内控一流、产品服务一流的发展目标，为澳门经济社会发展作出更大贡献。”该相关负责人表示。

(责编：崔元苑、李源)
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