原标题：金山办公在武汉发布首个垂直领域大模型

12月19日，金山办公政务大模型在武汉正式发布，东湖高新区党工委副书记、管委会主任鲁宇清表示，这是光谷人工智能产业发展历程上具有标志性的大事，下一步将加快出台人工智能领域的专项政策，示范落地应用场景，赋能千行百业。发布会上，武汉东湖高新区跟金山办公签署战略合作协议，双方将携手推动政务大模型在武汉的落地，加速人工智能在政务办公领域的应用发展。

金山办公CEO章庆元在现场致辞中表示，今天发布的政务大模型是金山办公自主研发的首个垂直领域大模型，标志着金山办公在政务办公智能化方面又迈出坚实的一步。下一步将持续加大研发投入，将武汉作为金山办公最重要的技术阵地，助力湖北省人工智能产业发展迈上新台阶。

为了自研大模型，金山办公也将整个算力平台都实现了自研。金山办公副总裁姚冬在现场分享中提到，对于企业，一方面要实现自主可控，一方面要从源头上控制训练和推理的成本。金山办公的自研平台实现了训练推理一体化，涵盖在线推理服务与离线训练管理，具备资源调度、任务调控、策略管控等功能，支撑高效弹性资源利用与模型开发，确保算力全天全功率运转。

当前，金山办公旗下产品除了WPS Office，还推出了基于大语言模型的智能办公助手WPS AI 2.0，以及服务企业组织的办公新质生产力平台WPS 365。除了个人用户，还覆盖了1.8万家头部政企客户。其中，政务客户对办公需求有别于普通场景，不仅是大量的文字创作工作，还有对格式、版式、造句的规范，以及对内容的权威性、正确性都有极高要求。因此，在武汉推出的金山办公政务大模型，是基于亿级政务语料训练而成的。它是一个掌握政务知识、擅长公文写作、回答言之有据的垂类大模型。该大模型能够撰写不同类型的公文，并提供后续的智能润色、智能校对、智能排版等服务。

此外，发布会上，东湖高新区与金山办公签署战略合作。东湖高新区党工委委员、管委会副主任沈阳东，东湖高新区企业服务与重点项目推进局局长余季生，金山办公高级副总裁姜志强，金山办公副总裁史高峰，参与签约仪式。双方强强联合，将充分发挥各自优势，书写共建武汉人工智能产业高地的辉煌篇章。

同时，武汉移动也与金山办公签署战略合作，为金山办公政务大模型的训练和推理提供算力服务。中国移动通信集团湖北有限公司数智创新中心总经理龚剑、中国移动通信集团湖北有限公司武汉分公司副总经理张智、金山办公高级副总裁姜志强、金山办公副总裁姚冬，参与签约仪式。

据了解，武汉市以科技创新引领新质生产力发展，深入实施人工智能+的行动，不断加强以人工智能大模型为代表的国家战略科技力量建设，在产业项目、算力补贴、资金支持、推广应用等方方面面为武汉市人工智能企业带来了巨大的支持和切实的帮助。

因此，从2017年开始，金山办公在武汉经过七年的建设，目前已有两千多人的研发团队，武汉已成为金山办公最大的研发基地。下个月，金山办公即将搬入武汉的一个新园区，整个新园区大概能够承载一万人。金山办公将在省市区各级领导的支持下，将建设万人研发基地作为在武汉布局的下一个目标。

(责编：曹淼、李源)

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