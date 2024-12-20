原标题：第十二届航空动力和燃气轮机聚焦大会暨展览会将于2025年7月在上海举行

GTF2025第十二届航空动力和燃气轮机聚焦大会暨展览会（以下简称“GTF2025”）将于2025年7月16日至18日在中国上海世博展览馆举行，围绕“链接全球航空动力与燃气轮机产业链，构建合作共赢生态圈”这一主题，创新“高层论坛+学术会议+采购对接+专业展览”四位一体模式，3天会期、50余场主题论坛、200余位演讲和报告嘉宾、1,500余位参会代表、17,000平方米展区面积、15,000多位专业观众。

GTF2025将依托上海及长三角地区强大的产业链集聚效应，积极响应国家推动高端装备制造业高质量发展的战略部署，加快推进全国制造业产业链要素的高效流动，促进资源优化配置和技术协同创新，强化“产、学、研、用”跨界、跨地域深度交流与合作，构建一个高水平、国际化、多层次的合作交流平台，为行业奉上一场融合最新技术与深刻洞见的盛宴。

GTF2025大会包含开幕式论坛、战略会议、学术会议、技术会议与产业会议五大会议板块，同期举办航空发动机及燃气轮机学术会议暨产学研合作创新会议、第三届民用航空动力产业发展大会、第十二届燃气轮机聚焦大会、第十二届气电产业创新发展与智能运维大会、低空飞行技术与应用大会等核心会议。大会预计邀请知名专家及学者等约200位演讲和报告嘉宾，围绕航空发动机和燃气轮机整机研制与关键技术、先进材料与制造工艺、数字化转型与智能制造、氢能动力技术、绿色低碳与可持续发展、低空经济与通用航空、新型电力系统与能源转型、航空动力及燃机产业链培育与发展等前沿领域展开战略研讨与主题交流，共同推动创新链、产业链、供应链、资金链、人才链资源整合。

GTF2025展览会规划四大主题展区：民用航空动力整机制造及应用场景示范展区、燃气轮机整机制造及应用场景示范展区、新型电力系统和气电展区、低空飞行成果展区。

三大特色展区：产学研用交流展示区、航空动力及燃气轮机产业创新示范展区及国际展区。汇聚飞行器、涡扇、涡轴、涡喷、涡桨、活塞、混动及电动等多种类型航空发动机，H级、F级、E级等多类型重型燃气轮机、1-50MW多类型工业燃气轮机、船舰装备燃气轮机、氢燃机、核心材料及部件、制造与工艺设备、装配设备、核心元器件与系统、控制与辅助系统等航空动力及燃气轮机产业链超250多家领先企业和科研院校参展。3天展期，总展出面积17,000平方米，充分展示航空动力及燃气轮机领域专精特新技术成果，凸显航空动力及燃气轮机产业集群中以长三角地区为代表的新兴民营企业力量。为进一步推动产业供需对接，展会现场将组织30余场专场需求发布和对接，为采购人员和展商搭建一站式精准对接平台。

GTF聚焦诞生于2014年，起源于上海，历经十一年发展，已经成为航空动力及燃气轮机领域“产、学、研、用”一体化交流平台。

(责编：曹淼、李源)

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