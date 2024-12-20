据中国石化官方消息：近日，在其所属的北京化工研究院天津科学试验基地建设的国内首套聚丙烯基弹性体（PBE）中试装置顺利投用，标志着该基地一期项目全线投运。项目将打造成世界级化工材料研发中心，为天津本地产业升级提供有效技术支撑，为我国合成材料产业链迈向高端贡献创新优势。

PBE是一种高性能的高分子材料，具有优异的弹性，可广泛应用于制造业、建筑业等领域。中试是小试到工业化应用中间的重要环节。此次投用的国内首套中试装置采用中国石化自主研发的溶液聚合技术及自主研发的催化剂，可制备系列丙烯基弹性体新产品。该装置顺利投用意味着中国石化已具备了加快推进丙烯基弹性体技术产业化的基础。

北化院天津科学试验基地是中国石化首个大型中试基地建设项目。项目分两期建设，一期包括烯烃聚合、聚烯烃催化剂、特种弹性体等13套中试装置，全部采用中国石化自主知识产权工艺技术建设。二期规划内容包括精细化工和环保技术等领域的中试研发平台建设，将打造成为集先进聚合工艺开发、高性能材料研发、高端化学品制备、成套技术孵化为一体的世界级化工材料研发中心。

北化院是中国石化的直属科研院，也是我国最早从事石油化工综合性研究的机构之一。自成立以来，北化院始终聚焦化工新材料领域技术研发，在一批具有紧迫性、基础性、前沿性、颠覆性的技术领域取得突破性进展，成功开发系列高性能合成树脂、合成橡胶和弹性体新产品，满足我国航空航天、轨道交通、新能源领域对高性能高分子材料的需求。

(责编：曹淼、李源)

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