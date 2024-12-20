近日，由人民网主办的2024乡村振兴大会平行论坛·茶产业论坛在京举行。活动上，为更好地发挥以茶叶为代表的地方特色优势农产品在助力乡村振兴方面的作用，助力打造茶产业区域公共品牌，人民优选联动主要茶产区地方政府和有关单位，发起 “人民优选·地方好物（茶产业专项）”赋能计划，并发布首批入驻好茶。

人民优选·地方好物（茶产业专项）赋能计划暨首批入驻好茶集中发布仪式现场

首批入驻好茶包括：日春茶业·正语武夷肉桂、隆合茶业·隆合牡丹王、川茶集团·天府龙芽经典、古阳河茶业·小毛尖、烟溪茶业·平顶界红茶、中品会·雪茄茶、广福茶业·福心道老白茶、理想华莱·速溶黑茶、双林册·春野花燃、恒春號·古树茶。上述品牌分别来自福建省安溪县、福建省政和县、四川省宜宾市、湖南省古丈县、湖南省安化县、云南省西双版纳自治州、福建省福鼎市。

据悉，为更好助力乡村振兴、地方文旅、区域特色品牌打造，作为人民网旗下综合消费服务平台，人民优选将联动各地政府和有关单位，长期开展人民优选·地方好物（好景）赋能计划，该计划希望通过挖掘和推广一批具有地方特色、大众认可的优质好物与美景入驻，提升其区域影响力、市场竞争力和全国知名度。同时为相关单位搭建专属平台，建立人民优选区域品牌入驻平台大数据体系，线上线下结合，为地方好物好景全面赋能。

茶产业作为乡村特色优势农业的重要组成部分，在推动乡村振兴战略有效实施方面发挥了重要作用。本次发布将进一步推动中国茶产业品牌化建设，助力各地因地制宜发展特色优势农产品，为乡村振兴注入新活力。

未来，人民网将进一步发挥“人民优选”平台优势，帮助更多的地区和茶叶产地打造面向新消费群体，适应新消费趋势，符合新消费理念的区域公共品牌，为消费者推荐更多优秀品牌产品的同时，持续讲好中国茶产业发展推动乡村振兴的故事，让世界感受到中国茶的独特魅力。

(责编：曹淼、高雷)

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