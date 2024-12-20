近日，在人民网主办的2024乡村振兴大会平行论坛·茶产业论坛上，与会嘉宾围绕“茶公共品牌声誉风险管理与区域产业集群协同发展”话题开展了深入探讨。福鼎市茶产业发展中心主任张青碧分享了福鼎白茶在高质量发展与质量安全方面的实践。

福鼎市茶产业发展中心主任张青碧发言

张青碧介绍，福鼎不仅被誉为“中国白茶之乡”，还荣膺“首个中国美食地标城市”称号，其丰富的旅游资源让人流连忘返。2004年，白茶正式被确定为福鼎茶产业发展的主要品类并正式注册福鼎白茶区域公共品牌。20年来，福鼎始终坚持以质量立茶，将质量看作整个品牌的生命线。对此，福鼎市采取了多项措施：一是推广“两好两替代”生态茶园建设标准，尤其强调茶园不使用化学农药，禁止使用除草剂，实施茶园伏季休养；二是推进生态茶园的基地化管理，构建以企业自控基地、茶产业联合体基地及茶企责任认领基地为主体的生态茶园基地化管理体系，实现生态茶园全覆盖，从源头上保障福鼎白茶的绿色与安全。

科技兴茶是福鼎的另一大战略。张青碧表示，通过福鼎白茶大数据溯源平台，全市36万亩茶园、近8万户茶农、2300多名茶青经纪人及3100家茶叶加工主体被全面纳入茶青交易溯源系统。自2021年3月以来，系统内茶农交易茶青超20万吨，涉及茶农收入逾70亿元，实现了福鼎白茶贴标销售与全程溯源，让每一片茶叶都能追溯其源，确保消费者喝到正宗正味的福鼎白茶。

文化润茶是福鼎白茶品牌的灵魂所在。张青碧强调，质量与文化并重，是维护品牌形象的关键。福鼎致力于在全民中树立“质量第一、品牌致胜”的意识，要求全产业链上的每一位参与者都遵循高标准、高质量的原则，共同守护福鼎白茶的荣耀。

品牌强茶让福鼎白茶的金字招牌更加闪耀。张青碧指出，通过“双品牌双轮驱动”模式，即在公共品牌引领下，鼓励企业打造自身品牌，实现公共品牌与企业品牌的协同发展，福鼎白茶不仅香飘全国，更迈向世界舞台，展现了中国白茶的独特魅力与深厚底蕴。

(责编：董童、高雷)

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