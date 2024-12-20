中国茶消费市场有何新趋势和新热点？年轻一代消费者在选择茶叶品牌时看重哪些因素？传统茶业如何吸引年轻消费者？近日，在人民网主办的2024乡村振兴大会平行论坛·茶产业论坛上，多位茶企代表围绕上述内容开展了深入探讨。前时尚集团战略及运营副总裁、前字节跳动抖音品牌负责人袁嘉骏主持“新消费热点与中国茶品牌建设”主题圆桌。

“新消费热点与中国茶品牌建设”主题圆桌

川茶集团董事长何锐介绍，川茶集团作为四川茶业的领军企业，积极应对消费趋势的转变，从传统茶企向品牌化和新式茶饮转型。面对茶叶消费模式的转变，特别是快消茶年轻化、时尚化、场景化的趋势，川茶集团全面战略转型，一方面坚守传统茶品质，另一方面积极探索新式茶饮，凭借强大的技术研发能力，成功推出多款符合消费者需求的新式茶饮。川茶集团不仅引领四川传统茶企的创新潮流，更以场景消费和社交场所为核心，进行4.0版本的全面升级，为消费者带来全新茶饮体验。

华祥苑董事长肖文华提到，华祥苑作为拥有20多年历史的全品类茶叶销售集团，始终致力于让世界爱上中国茶。多次成为国礼茶的经历，进一步彰显了华祥苑在推广中国茶文化方面的努力与贡献。值得一提的是，华祥苑并未止步于国内市场，而是从2008年起携国缤茶走向世界，让其他国家了解并认识中国茶。这种跨越国界的文化交流，不仅提升了中国茶的国际知名度，也促进了中外茶文化的深入交融。

广福茶业总经理林观凯谈到，福建省广福茶业作为深耕茶叶出口的企业，积极将中国茶叶推向40余个国家，并观察到年轻消费者在选择茶叶时的独特偏好。年轻一代消费者看重茶叶来源、购买渠道及冲泡便捷性，偏好线上购物和简化冲泡方式。在国际市场拓展上，广福茶业通过参加国际茶展等方式，积极促进中外茶文化交流。林观凯认为，打造国际茶品牌需集合多方力量，相信通过政府与企业的共同努力，中国茶叶定能在国际舞台上绽放光彩。

隆合茶业总经理梁庆军表示，隆合茶业作为政和白茶的代表企业，深知以产品为核心的品牌发展之道。在30年的品牌之路上，隆合茶业创始人，政和白茶和政和工夫红茶“双非遗”传人杨丰老师提出“严守传统、坚持标准”的产品理念，利用政和得天独厚的自然条件和国内唯一的廊桥复式萎凋工艺，打造具有隆合自己品牌基因的高品质茶叶。面对未来，隆合茶业深刻认识到年轻市场和年轻消费者的重要性，通过文化熏陶、线上链接、线下体验和产品延伸，主动迎接的方式，积极靠近年轻人。文化熏陶方面，隆合邀请年轻人参与茶叶制作，感受茶文化魅力；线上链接方面，隆合努力拥抱线上平台，对接年轻消费群体；迎接年轻消费群体方面，隆合跨出产区，进入新茶饮世界，为新消费提供供应链和服务。

中品文化传媒董事孙洪亮在发言中介绍了雪茄茶的产品创新思路以及优势。他指出，雪茄茶以独特的雪茄形态为创意，将普洱茶等优质茶叶融入其中。在商业逻辑快速变化的当下，雪茄茶在客户体验品茶过程中更多融入生活情景和情感交流，树立新时代茶文化品牌形象。同时，雪茄茶摒弃传统开店模式，采用双轮驱动策略，以科技赋能品牌，用品牌叠加科技，创新客户互动方式。未来，雪茄茶将深化与各大产地IP合作以及品牌联名，旨在将中国茶文化以新颖、高端的方式推向全球市场。

(责编：曹淼、高雷)

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