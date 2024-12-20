近日，在人民网主办的2024乡村振兴大会平行论坛·茶产业论坛上，与会嘉宾围绕“茶公共品牌声誉风险管理与区域产业集群协同发展”话题开展了深入探讨。云南省西双版纳州茶业协会会长汪云刚介绍了协会在服务产业发展方面开展的相关工作。

西双版纳州茶业协会会长汪云刚发言

汪云刚介绍到，西双版纳州茶园面积有143.2万亩，古茶园有13万亩。州茶业协会作为党委政府连接茶农茶企茶商的桥梁和纽带，主要工作是团结带领相关茶企业和涉茶人员，共同为茶产业发展出力。协会一直秉承历届理事会的传统，贯彻做好“服务”经。特别服务好茶农科学种植，从源头上加大茶叶种植技术管理，坚持科学合理、生态有机的管理技术，严格把控绿色食品第一关。同时，协助会员企业从先进省区引进先进的初制、精制制茶机器设备，提升茶叶加工智能化、自动化、连续化、标准化和清洁化水平，增强茶叶产品的美誉度和市场竞争力。全力支持劳动社会保障部门和工会、会员企业等举办茶事活动，达到以赛代训加大茶业技能人才培训培养，为技能强国建设做贡献。并发挥协会人才技术优势，持续加大茶文化的挖掘、创新和推广力度，为茶产业高质量发展铸魂赋能。伴随科技创新和人们需求多样性，推出了普洱茶茶膏、茶粉、茶蛋糕、茶菜、茶餐等新产品。

汪云刚表示，协会将围绕当地党委政府确定的“世界一流，中国最优”茶产业高质量发展目标，积极开展协会工作，从产区走向销区，宣传云南普洱茶，展示云南普洱茶。未来州茶业协会将持续组织带领茶农、茶企、茶商把握好茶叶全产业链每一个环节，为全国人民奉献一杯健康的普洱茶。

(责编：董童、高雷)

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