如何看待传统的茶文化与新消费的融合与创新？在面向新消费群体进行茶文化的普及与创新时，如何平衡传统与现代、文化与商业之间的关系？新茶饮企业如何保持茶文化的本真性和可持续性？近日，在人民网主办的2024乡村振兴大会平行论坛·茶产业论坛上，多位茶企代表围绕“茶文化与新消费融合创新”话题开展深入探讨。茶文化短视频三个大叔创始人、前《三联生活周刊》茶版块负责人程磊主持圆桌。

“茶文化与新消费融合创新”主题圆桌

古阳河茶业董事长胡维霞表示，古丈毛尖是中国针形茶杰出代表，得益于古丈县良好的生态和环境，以及优良的制作工艺，古丈毛尖深受消费者喜爱。面对新消费趋势，我们做了以下调整。第一，产品创新，通过添加花草水果拼配，做出新的年轻人喜欢的茶类，让产品更适合年轻的群体。第二，在消费场景搭建和包装设计上融入现代文化，适合当下人群的需求和审美。第三，借助新媒体力量，不断提升品牌影响力。

烟溪茶业董事长张加提到，随着时代的进步，新消费趋势崭露头角，创造了个性化、便捷化、体验化的消费方式。烟溪茶业作为1915巴拿马万国博览会金奖原产地代表，为了适应这一趋势，不断进行创新与变革。在产品方面，保留传统红茶经典工艺的同时引入了现代科技手段，确保每一片茶叶能够呈现独特的风味；推出了生态茶园认购项目，让更多年轻人参与采茶制茶的过程，感受茶文化的魅力。未来，烟溪茶业将继续深挖产品创新，推出更多符合现代消费者口味和需求的产品，并与高校研究机构合作，共同探索茶文化与现代科技的融合之路。

理想华莱科技集团副总经理严来鹏表示，一直以来理想华莱在产品研发方面都保持着很大的投入，特别是刘仲华院士工作站落户安化，在科技方面给予了很多支撑，实现了茶叶的科技化、高端化、功能化、时尚化、便捷化和年轻化。在真正做大做强传统黑茶方面，有速溶黑茶、有袋泡黑茶。此外，未来将继续做加法，把产业做得更大，开发相关衍生产品。理想华莱在不断夯实传统业务的同时，将进一步打造世界品牌，并在文体康养方面全面发力，把茶产业做大做强，助力安化的乡村振兴。

茶颜悦色研发总监邹倩认为，茶颜悦色品牌建立之初，就有一个底层逻辑叫顺势而为。基于茶叶基因理念，对于产品是要顺应时势，不时不食。11年来，从快速增长到服务型消费转型，从线上渠道的快速崛起，再到国潮文化的兴起，茶颜悦色从四个维度经营市场的变化。我们所有产品内容依托的是悠久的中国传统文化，用产品为载体，用它来跟消费者做搭桥，通过我们的产品和品牌内容、品牌故事，让消费者通过一遍又一遍茶的不同的味道，发现原来中国茶承载了中国文化新的表达，原来它有这么多的可能性。我们在谈文化和商业、内容和变现之间关系的时候，我们试图把厚重的文化用一些现代年轻人习惯的方式，融入他的生活中，成为他生活的并行者。这也是我们不断摸索出来的一些小小的经验。

作为平台代表，京东超市茗茶业务高级经理王俊懿表示，年轻化，是新消费的一个显著趋势。这意味着茶企在产品开发和营销策略上需要更加关注年轻消费者的需求和偏好。同时我们也发现在用户对产品的选择上体验场景的多元化，这也是为什么新茶饮近几年能够蓬勃发展的原因。我们认为虽然是新消费，但也要遵从传统技艺，技艺要古，消费要新。关于支持方面，京东通过与品牌合作，共同成长，挖掘品牌的文化内涵，通过线上平台找到创新和爆发点。京东今年跟地方茗茶产业带合作，建设产业带店铺，帮助更多还处于品牌萌芽阶段的产业带好茶，向公众推广输出。同时我们也和各级政府合作，以消费券的形式为消费者提供更多优惠的选择，助力地方茗茶推广。此外通过运营手段，我们与品牌共同成长，通过平台的培育以及品牌本身具有的文化内涵，一起挖掘，通过产品创新和市场拓展来适应新消费趋势。

(责编：曹淼、高雷)

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