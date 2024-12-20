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宋晓波：全链条打造古丈茶区域公共品牌

2024年12月20日14:20 | 来源：人民网
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近日，在人民网主办的2024乡村振兴大会平行论坛·茶产业论坛上，与会嘉宾围绕“茶公共品牌声誉风险管理与区域产业集群协同发展”话题开展了深入探讨。湖南省古丈县人民政府副县长、坪坝镇党委书记宋晓波分享了古丈县茶产业发展的基本情况，以及公共品牌的推广经验。

古丈县人民政府副县长、坪坝镇党委书记宋晓波发言

古丈县人民政府副县长、坪坝镇党委书记宋晓波发言

宋晓波介绍，古丈县是湖南省人口最少的县，也是人均茶园面积最大的县，人均1.5亩茶，全县70%的农业人口直接或者间接从事茶产业，80%的农业收入来自于茶叶，90%的村寨种植茶叶。古丈的美，不仅体现在其自然风光和人文底蕴上，更体现在那悠悠的茶香之中。

宋晓波表示，古丈县因茶而兴，“一片叶子富了一方百姓”是古丈茶产业发展的生动写照。古丈深知茶产业对于农业、农村、农民的重要性，坚持绿茶、红茶双轮驱动，打造出了古丈毛尖、古丈红茶两个国家地理标志保护产品。

谈及公共品牌的推广，宋晓波提到，古丈县从品种做优、品质做高、品相做美、品位做足到品牌做响，全链条进行公共品牌打造和提升。同时，依托中国工程院院士陈宗懋、刘仲华的优秀团队，坚持分类指导，有针对性地扶持培育了一批以国家级、省级龙头企业和湖南老字号品牌为主的现代茶叶产业集群，实现古丈茶产业从基地到生产再到品牌的全面发展。这种全方位、深层次的合作，为古丈茶产业的持续繁荣奠定了坚实的基础。

“近年来，运用网络宣传已经成为一种热门，加强网络公共品牌的宣推成为助力茶叶产业的重要手段。坚持把质量抓好、品牌树好、口碑做好，将古丈县打造成湖南省乃至全国茶产业标杆是我们的终极目标。”据了解，近年来，古丈县紧跟时代步伐，通过线上线下的多种渠道加大宣传力度，举办茶旅文化节、红茶斗茶赛等活动，大大提升了古丈茶的知名度。

(责编：董童、高雷)
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