近日，在人民网主办的2024乡村振兴大会平行论坛·茶产业论坛上，与会嘉宾围绕“茶公共品牌声誉风险管理与区域产业集群协同发展”话题开展了深入探讨。湖南省安化县委副书记、统战部部长代虹宇分享了安化黑茶通过“三茶统筹”赋能“茶产业”的成功经验。

安化县委副书记、统战部部长代虹宇发言

代虹宇在发言中介绍，安化面积4950平方公里，人口103万，茶园面积36万亩，是以黑茶为主的一个产茶大县。近年来，安化坚持生态优先、绿色发展，立足资源禀赋，始终把茶产业作为富民强县的主导产业来打造，在统筹茶文化、茶科技、茶产业的理念引领下，安化黑茶产业乘着政策的春风茁壮成长，整体竞争力不断提升。

代虹宇表示，安化黑茶近年来一直以“三茶”统筹赋能茶产业高质量发展，这一举措主要体现在三方面：第一，聚产成链，形成集群。安化通过整合210余家茶企，形成黑茶产业集群，通过大中小企业的相互协作推动产业蓬勃发展。2024年，安化黑茶产业集群成功入选国家级中小企业特色产业集群。 第二，注重品质，赢得信赖。在追求黑茶产业快速发展的同时，安化县始终坚守品质第一的原则，不断完善质量管理体系以及质量监管和追溯机制，成立了安化县黑茶高质量发展严厉打击违法犯罪工作小组，专班打击假冒伪劣产品，建立了质量、品牌、价格、品鉴四大体系，全方位保障产品质量，提升品牌竞争力，赢得了消费者的广泛认可和信赖。 第三，科技添翼，助力转型。安化县利用现代技术，例如5G智慧农业大数据中心，已经基本实现黑茶全产业链的生产标准化、经营品牌化、质量可追溯。同时，安化县聘请多位院士专家提供智力支持，加强产学研合作。当前，安化县有30多家高新技术茶企申请了400多项专利，为产业转型升级注入了强大的动力。

代虹宇表示，未来，安化黑茶将继续以质量为基石、文化为引领、科技为支撑，续写产业高质量发展的新篇章。

(责编：曹淼、高雷)

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