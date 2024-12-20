人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

中国工程院院士刘仲华：科技与文化双轮驱动 中国茶产业焕发新生

2024年12月20日14:27 | 来源：人民网
小字号

近日，由人民网主办、人民网舆情数据中心承办的2024乡村振兴大会平行论坛·茶产业论坛在京举行。中国工程院院士、湖南师范大学校长刘仲华通过视频连线形式，围绕“科技赋能茶产业，助力乡村全面振兴”的主题进行深入分享。

中国茶产业发展现状：优势与挑战并存

刘仲华指出，茶产业是具有多重属性的特色农业产业，也是许多地区的农业支柱产业，在实施精准扶贫和乡村振兴战略中发挥了重要作用。

谈及中国茶产业现状时，刘仲华介绍，中国作为全球第一大产茶国，现有1028个产茶县市区。2023年，我国茶园面积增长至5149万亩，茶叶总产量达到333.95万吨，六大茶类的产量由高到低依次为绿茶、红茶、黑茶、乌龙茶、白茶和黄茶，其中绿茶占茶叶总产量的57.9%。在茶叶出口方面，绿茶占比高达84.18%。但与此同时，我国茶产业发展也面临产销失衡、劳动力成本攀升、头部品牌欠强大、出口增速缓慢等问题，茶业效益仍有较大提升空间。

新质生产力推动茶产业高质量发展

刘仲华表示，科技与文化是推动茶产业高质量发展的双轮驱动。在科技方面，茶科技为茶产业赋能，通过提升茶叶品质、保障质量安全、降低茶业成本、丰富茶叶品类、发掘保健功能、推进茶业机械化等举措，助力茶产业转型升级。具体而言，要创设优异茶树品种，提升茶叶品质基因；建立茶树高效遗传转化体系，突破育种技术瓶颈；构建茶树与土壤营养精准调控技术体系，实施以品质为导向的生态栽培技术；推广名优茶鲜叶采摘机、智慧采茶机器人等机械化采摘技术；应用智慧测报与绿色综合防控技术，保障茶叶质量安全；推进茶叶加工机械化、自动化、数智化、标准化，应用茶叶深加工技术，拓展茶消费领域、提升茶资源价值，实现茶叶加工品质标准化，为实现茶业品牌化、规模化高效经营奠定基础。

刘仲华表示，在文化方面，茶文化为茶产业铸魂，通过挖掘茶历史、弘扬茶文化、传播茶知识、铸魂茶品牌、促进茶消费、催生新业态等方式，提升茶产业的文化内涵和附加值。通过茶文化的传播，能够让越来越多的国内外消费者因为茶的多重价值而爱上中国茶。

茶产业创新实践：科技与文化的深度融合

在发言中，刘仲华还分享了一系列茶产业创新实践案例，如咸阳泾渭茯茶的智慧化茯茶生产工厂、安化黑茶的数智化生产线、茉莉花茶智能化新技术等，展示了科技在提升茶叶品质、降低生产成本、拓展消费领域等方面的巨大潜力。同时，他还提到了茶旅融合新业态的发展，如福建武夷山、杭州龙坞茶镇、湖南安化茶香花海等地，通过“茶园变公园、茶区变景区、劳动变运动、茶山变金山”的方式，助力乡村全面振兴。

刘仲华表示，科技与文化融合催生茶消费场景时尚化，让越来越多的年轻人爱上中国茶，让中国茶以全新的消费方式快速影响世界，不断提升中国茶业的国际市场影响力与竞争力。

刘仲华呼吁，茶产业要持续开发符合国外消费习惯的多元化中国好茶，提升中国茶业的国际市场影响力与竞争力。通过智慧化技术创新和智能化制造技术相结合，开发新产品和服务，拓展茶叶消费场景。最终，通过“科技+文化”模式催生茶旅融合新业态，打造现代大茶业，助力乡村全面振兴。

(责编：董童、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
航司旅客运输量创纪录 中国未来将成全球最大航空服务市场
　　人民网北京12月20日电 （记者乔雪峰）今年以来，我国民航安全态势保持总体平稳，运输生产保持良好增长态势，运行效率持续提升，企业经营得到改善，投资规模力度不减，新质生产力加快培育，民航发展内生动力和服务国家战略能力进一步增强，行业高质量发展取得新成效。 记者从民航局获悉，根据行业监测数据，截至12月15日，今年我国航空公司完成的旅客运输量超过7亿人次，达到70048万人次，日均旅客运输量超过200万人次，同比增长18.1%、较2019年增长10.7%，创我国民航发展历史新高。…
我国民航运输市场总体保持平稳 客运、货运均实现两位数增长
　　人民网北京12月20日电（记者乔雪峰）记者从民航局获悉，11月，我国民航运输生产总体保持平稳，全国民航完成运输总周转量122.5亿吨公里，同比增长20.5%，较2019年同期增长14.3%。民航客运、货运均实现同比两位数增长，单月国际航线旅客运输量连续5个月较2019年同期恢复超过90%，单月货邮运输量连续3个月达到80万吨量级。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部