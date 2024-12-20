近日，由人民网主办、人民网舆情数据中心承办的2024乡村振兴大会平行论坛·茶产业论坛在京举行。中国工程院院士、湖南师范大学校长刘仲华通过视频连线形式，围绕“科技赋能茶产业，助力乡村全面振兴”的主题进行深入分享。

中国茶产业发展现状：优势与挑战并存

刘仲华指出，茶产业是具有多重属性的特色农业产业，也是许多地区的农业支柱产业，在实施精准扶贫和乡村振兴战略中发挥了重要作用。

谈及中国茶产业现状时，刘仲华介绍，中国作为全球第一大产茶国，现有1028个产茶县市区。2023年，我国茶园面积增长至5149万亩，茶叶总产量达到333.95万吨，六大茶类的产量由高到低依次为绿茶、红茶、黑茶、乌龙茶、白茶和黄茶，其中绿茶占茶叶总产量的57.9%。在茶叶出口方面，绿茶占比高达84.18%。但与此同时，我国茶产业发展也面临产销失衡、劳动力成本攀升、头部品牌欠强大、出口增速缓慢等问题，茶业效益仍有较大提升空间。

新质生产力推动茶产业高质量发展

刘仲华表示，科技与文化是推动茶产业高质量发展的双轮驱动。在科技方面，茶科技为茶产业赋能，通过提升茶叶品质、保障质量安全、降低茶业成本、丰富茶叶品类、发掘保健功能、推进茶业机械化等举措，助力茶产业转型升级。具体而言，要创设优异茶树品种，提升茶叶品质基因；建立茶树高效遗传转化体系，突破育种技术瓶颈；构建茶树与土壤营养精准调控技术体系，实施以品质为导向的生态栽培技术；推广名优茶鲜叶采摘机、智慧采茶机器人等机械化采摘技术；应用智慧测报与绿色综合防控技术，保障茶叶质量安全；推进茶叶加工机械化、自动化、数智化、标准化，应用茶叶深加工技术，拓展茶消费领域、提升茶资源价值，实现茶叶加工品质标准化，为实现茶业品牌化、规模化高效经营奠定基础。

刘仲华表示，在文化方面，茶文化为茶产业铸魂，通过挖掘茶历史、弘扬茶文化、传播茶知识、铸魂茶品牌、促进茶消费、催生新业态等方式，提升茶产业的文化内涵和附加值。通过茶文化的传播，能够让越来越多的国内外消费者因为茶的多重价值而爱上中国茶。

茶产业创新实践：科技与文化的深度融合

在发言中，刘仲华还分享了一系列茶产业创新实践案例，如咸阳泾渭茯茶的智慧化茯茶生产工厂、安化黑茶的数智化生产线、茉莉花茶智能化新技术等，展示了科技在提升茶叶品质、降低生产成本、拓展消费领域等方面的巨大潜力。同时，他还提到了茶旅融合新业态的发展，如福建武夷山、杭州龙坞茶镇、湖南安化茶香花海等地，通过“茶园变公园、茶区变景区、劳动变运动、茶山变金山”的方式，助力乡村全面振兴。

刘仲华表示，科技与文化融合催生茶消费场景时尚化，让越来越多的年轻人爱上中国茶，让中国茶以全新的消费方式快速影响世界，不断提升中国茶业的国际市场影响力与竞争力。

刘仲华呼吁，茶产业要持续开发符合国外消费习惯的多元化中国好茶，提升中国茶业的国际市场影响力与竞争力。通过智慧化技术创新和智能化制造技术相结合，开发新产品和服务，拓展茶叶消费场景。最终，通过“科技+文化”模式催生茶旅融合新业态，打造现代大茶业，助力乡村全面振兴。

(责编：董童、高雷)

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