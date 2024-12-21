广州港南沙港区集装箱年吞吐量突破2000万标准箱
2024年12月21日04:38 | 来源：新华网
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新华社广州12月20日电（记者田建川）20日，广州港南沙港区集装箱年吞吐量突破2000万标准箱，标志着广州国际航运枢纽建设迈上新台阶。
广州港是重要的国际集装箱干线港和内贸集装箱枢纽港，拥有黄埔、新沙、南沙三大港区。外贸集装箱在南沙港区集装箱吞吐量的占比达50%。
目前南沙港区已开辟200条集装箱班轮航线，其中165条是外贸航线，连通欧洲、美洲、非洲、澳洲、亚洲等全球100多个国家和地区。
广州港南沙港区一期、二期、三期工程相继于2004年、2007年、2017年建成投用，四期全自动化码头于今年11月通过竣工验收。目前，南沙港区正加快建设南沙国际通用码头、南沙五期等重大项目，推动港口物流设施向规模化、集约化、智能化发展。
(责编：胡永秋、杨光宇)
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