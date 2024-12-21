新华社北京12月20日电题：消费品以旧换新成效如何？这场发布会回应关切

新华社记者谢希瑶、胡林果

今年以来，根据党中央、国务院部署，商务部会同相关部门和地方全力推进汽车换“能”、家电换“智”、家装厨卫“焕新”，以及电动自行车以旧换新。商务部20日举行专题新闻发布会，介绍消费品以旧换新工作进展及实效，回应外界关切。

以旧换新政策惠民利企成效如何？

商务部消费促进司司长李刚介绍，截至12月19日24时，全国汽车报废更新近270万辆，汽车置换更新超310万辆，超3330万名消费者购买相关家电以旧换新产品超5210万台，家装厨卫“焕新”补贴产品超5300万件，电动自行车以旧换新超100万辆。

受以旧换新政策带动，相关产品消费回暖——

汽车方面，11月，国内乘用车零售242.3万辆，同比增长16.5%，环比增长7.1%，当月乘用车零售量创今年新高；国内新能源乘用车零售126.8万辆，同比增长50.5%，增速连续3个月保持在50%以上。

家电家装方面，11月，限额以上家电和音像器材、家具类商品零售额同比分别增长22.2%、10.5%；增值税发票数据显示，11月电视等家用视听设备零售业、冰箱等日用家电零售业销售收入同比分别增长28.8%和74.4%。

从对消费市场的带动效果看，11月，汽车类商品零售额同比增长6.6%，带动社会消费品零售总额增速加快0.5个百分点，其对社零增速的贡献由拖累转为拉升；家电和音像器材零售额增速连续3个月保持在20%以上，明显高于其他商品零售额增速。

政策效应向供给端传导，相关行业生产加快——

11月，全国汽车生产完成343.7万辆，同比增长11.1%，环比增长14.7%，月度产量创历史新高；汽车制造业增加值同比增长12%，增速较10月加快了5.8个百分点。

与此同时，以旧换新还大幅提升了资源循环利用水平。一是汽车梯次循环利用持续加快。11月，全国二手车交易量同比增长8.1%；全国报废汽车回收量同比增长141.6%。二是废旧家电回收量显著增长。1至11月，全国废旧家电回收量同比增长7.7%。三是再生资源回收利用体系不断完善。全国具备资质的报废汽车回收企业中，3/4以上已经形成新能源汽车拆解能力。

“外商投资企业积极参与、同等受益。”李刚说，汽车以旧换新销量中，外资品牌新车占比超过35%。10家主要外资车企乘用车销量9月、10月环比分别增长15.5%、4.1%。家电以旧换新销售额中，八大类家电产品外资品牌占比超过16%。

各地如何因地制宜推动政策落实落地？

国家鼓励各地自主确定补贴“8+N”类家电品种，满足消费者多元化换新需求。山西省商务厅副厅长李国荣介绍，山西省在原有8大类家电产品基础上，增加了洗碗机、扫地机器人等7大类产品，10月份又增加了取暖器、电饭煲、微波炉等15类小家电，补贴品类达到30种；对4个方向、9种类型的家装消费品开展“焕新”补贴。

家电以旧换新参与范围广、补贴标准高、实施监管难，确保资金使用安全尤为重要。重庆市商务委员会副主任彭和良说，重庆市创新开发一体化服务平台，采取数字化手段进行全流程、全方位监管。开发运用“家电产品序列号管理系统”，利用数字技术实现涉补家电产品订单号、发票号、物流轨迹、产品序列号“四统一”，有效实现人、货两端闭环管理。

电动自行车以旧换新涉及链条长、环节多，亟待打通堵点难点。云南省自贸办主任助理孟宁介绍，云南省打造售旧购新、补贴申领、新车落牌、旧车注销“一站式”流程，让群众“少跑一点”。目前，全省共2045家销售企业和商户参与活动，县（市、区）覆盖率近99.2% ，实施补贴资金“一周一核销”制度，简化填报内容，优化核销流程，加快核销进度，让参与主体“少垫一点”。

谈及家装厨卫“焕新”经验做法，甘肃省商务厅副厅长黄霓说，甘肃省结合近15年来商品房销售、老旧小区改造数量、装修市场趋势等因素，科学合理制定旧房装修补贴条件。不限企业规模、企业性质，结合服务水平、社会信誉、产品质量等因素，确定参与实施家装厨卫和家具“焕新”企业门店逾6000家，商品及材料不限品牌，不设档位，让更多家装公司、生产、销售企业参与其中。

中央经济工作会议明确，加力扩围实施“两新”政策。李刚表示，商务部认真贯彻落实会议精神，正在与有关方面一道，抓紧研究制定明年相关政策。

(责编：胡永秋、杨光宇)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经