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四川2.6万个行政村全部实现“村村通5G”

2024年12月21日04:40 | 来源：新华网
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　　新华社成都12月20日电（记者萧永航）记者20日从四川省通信管理局获悉，当日随着阿坝藏族羌族自治州理县薛城镇塔子村5G移动基站建成开通，并在国家电信普遍服务管理平台上成功“点亮”，标志着四川2.6万个行政村全部实现“村村通5G”，提前完成“十四五”建设任务目标。

　　四川行政村“村村通5G”工程数量多、任务重、难度大。相关基础电信企业共投入资金85亿元，建设农村5G基站数达6.4万个，围绕为广大农村用户提供“用得上、用得起、用得好”的信息通信服务目标，打造农事信息服务中心平台，推广智慧安防、网络电视、在线教育等惠民服务，让直播带货走向田间地头、网络电商进入千村万户。

　　据介绍，截至目前，四川省农村宽带用户达1644万户，农村用户月均使用移动网络流量达24G，在线教育使用量超过1400万人次。

(责编：胡永秋、杨光宇)
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