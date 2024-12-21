人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

我国建成1200余家先进级智能工厂

2024年12月21日04:42 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京12月20日电（记者张晓洁、张辛欣）记者20日从工业和信息化部获悉，我国建成1200余家先进级智能工厂和230余家卓越级智能工厂，个性定制、柔性生产、虚拟制造、智慧服务等新模式新业态加快孕育发展。

　　智能制造发展取得成效的同时，智能制造装备产业规模也在快速增长，生态体系初步形成。工业和信息化部公布的数据显示，当前，我国累计发布469项智能制造国家标准、50项国际标准，6500余家智能制造系统解决方案供应商服务范围涵盖全部制造业领域。

　　网络基础设施是智能制造的基础。截至目前，我国5G基站总数超过414万个，《“十四五”信息通信行业发展规划》中提出的2025年每万人拥有5G基站数26个的发展指标已实现。

　　工业和信息化部副部长辛国斌表示，将坚持产业需求导向，推动实施智能制造领域重大科技专项，促进先进工艺、智能装备、工业软件成组连线集成创新，加快科技成果转化应用。开展“人工智能+”制造行动，推进智能工厂梯度培育，持续培育一批掌握核心技术、深耕细分行业的智能制造系统解决方案供应商。完善智能制造标准体系，深化5G在制造业领域的融合创新和规模应用。

(责编：胡永秋、杨光宇)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
又一家公司完成数据确权
　　人民网北京12月20日电 （记者夏晓伦）“数据二十条”提出，“建立数据资源持有权、数据加工使用权、数据产品经营权等分置的产权运行机制”。将产权分置作为数据确权的探索方向，这既是对多年来理论探讨和实践经验的总结，也可以为数据流通和利用活动提供规则依据。…
追“新”逐“绿” 能源绿色低碳转型释放发展动能
　　初冬时节，在内蒙古库布齐沙漠南部新能源基地内，漫漫黄沙上，一排排蓝色光伏板，向阳而立，熠熠生辉，汇集成辽阔的“蓝色海洋”。 内蒙古库布齐沙漠南部新能源基地先导工程。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部