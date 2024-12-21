新华社北京12月20日电（记者张晓洁、张辛欣）记者20日从工业和信息化部获悉，我国建成1200余家先进级智能工厂和230余家卓越级智能工厂，个性定制、柔性生产、虚拟制造、智慧服务等新模式新业态加快孕育发展。

智能制造发展取得成效的同时，智能制造装备产业规模也在快速增长，生态体系初步形成。工业和信息化部公布的数据显示，当前，我国累计发布469项智能制造国家标准、50项国际标准，6500余家智能制造系统解决方案供应商服务范围涵盖全部制造业领域。

网络基础设施是智能制造的基础。截至目前，我国5G基站总数超过414万个，《“十四五”信息通信行业发展规划》中提出的2025年每万人拥有5G基站数26个的发展指标已实现。

工业和信息化部副部长辛国斌表示，将坚持产业需求导向，推动实施智能制造领域重大科技专项，促进先进工艺、智能装备、工业软件成组连线集成创新，加快科技成果转化应用。开展“人工智能+”制造行动，推进智能工厂梯度培育，持续培育一批掌握核心技术、深耕细分行业的智能制造系统解决方案供应商。完善智能制造标准体系，深化5G在制造业领域的融合创新和规模应用。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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