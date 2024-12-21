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五个经济热词，解码中国经济活力密码

2024年12月21日04:43 | 来源：新华网
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新华社深圳12月20日电（记者孙飞）首发经济一马当先，新品首发点燃消费激情；冰雪经济乘“冬”而起，白色产业勾勒消费新景；银发经济温情守护，养老需求催生银色机遇；低空经济振翅高飞，照亮“天空之城”梦想；谷子经济崭露头角，显现个性化消费新活力。

首发经济

回顾2024年，一个个经济“新势力”如春笋破土，持续拓展投资消费的边界与深度，超大规模市场持续升级扩容。高质量发展的暖流，通过丰富多样的经济业态，融入百姓生活的每一处角落，编织起美好生活图景。

【解析】近年来，多地积极推进首发经济，不少品牌创新产品、服务与场景，注重发掘文化特色，强化与消费者的互动，适应多元化、个性化、品质化的消费趋势。作为一种潜力无限的经济形态，首发经济将持续激发市场活力，推动产业转型和消费升级。

冰雪经济

【解析】国务院办公厅日前印发《关于以冰雪运动高质量发展激发冰雪经济活力的若干意见》，提出8个方面24条举措，以冰雪运动为引领，推动冰雪经济成为新增长点。明确到2027年冰雪经济总规模达到1.2万亿元，到2030年冰雪经济总规模达到1.5万亿元。

数据显示，全国居民冰雪运动参与人数超3亿人。随着“冰雪经济”资源不断盘活，消费潜力挖掘壮大，发展前景令人期待。

银发经济

【解析】发展银发经济，是积极应对人口老龄化、培育经济发展新动能、提高人民生活品质的重要举措和必然要求。国务院办公厅1月印发《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》，这是国家出台的首个支持银发经济发展的专门文件。

据测算，目前我国银发经济规模在7万亿元左右，到2050年将达到49.9万亿元。

低空经济

【解析】今年，“低空经济”被首次写入政府工作报告，国内许多城市尝试乘势“起飞”，纷纷出台政策，支持低空经济发展。

数据显示，2023年中国低空经济规模超过5000亿元。据中国民航局预计，到2025年，国内低空经济市场规模将达1.5万亿元，到2035年有望达3.5万亿元，市场前景广阔。

谷子经济

【解析】近年来，二次元文化逐渐从一个小众领域扩展到大众视野，用户群体不断增长，为谷子经济提供了庞大的潜在消费者基础。年轻人对谷子产品的喜爱，很大程度上源于能够与喜爱的角色产生强烈的情感共鸣，并实现个性化表达。

第三方机构数据显示，2023年中国谷子经济市场规模为1201亿元，未来数年谷子经济市场规模将呈持续增长态势，预计2029年整体市场规模将超过3000亿元。

(责编：胡永秋、杨光宇)
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