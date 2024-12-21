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民营经济发展综合服务平台开通

2024年12月21日05:05 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报北京12月20日电（记者邱海峰）民营经济发展综合服务平台已于近日正式上线。这一服务平台搭载在国家发展改革委门户网站上，进一步丰富了政企沟通交流渠道，更加高效实现问题收集—办理—反馈—跟踪回访的闭环流程，不断提升对民营经济的服务质效。

　　记者20日从国家发展改革委民营经济发展局了解到，民营经济发展综合服务平台共设置惠企政策直达、发展形势及监测评估、诉求和建议、民间投资发展、融资对接合作、学习培训、经验交流等7个一级栏目，集中展示宣传涉民营经济政策和信息，集成项目推介、银企对接、问题收集与解决等功能作用。

　　其中，惠企政策直达栏目展示国家层面涉民营经济的各类政策，包括部门政策文件和部分权威网站的政策解读。诉求和建议栏目进一步丰富民营企业反映问题的渠道，是更好帮助民营企业解决问题的重要抓手，广大民营企业、个体工商户等按照系统提示在线提交诉求和建议，实时查看办理进度。民间投资发展栏目链接“全国投资项目在线审批监管平台”，可直接查询向民间资本推介项目的基本信息。融资对接合作栏目链接“全国融资信用服务平台”，可以选择企业所在省份的信用服务平台，快速了解可获批准的贷款信息。

(责编：胡永秋、杨光宇)
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