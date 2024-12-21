四部门印发专项行动方案

工业和信息化部等四部门近日联合印发《中小企业数字化赋能专项行动方案（2025—2027年）》，明确了未来三年中小企业数字化转型发展的目标，提出到2027年，专精特新中小企业实现数字化改造应改尽改，全国规上工业中小企业关键工序数控化率达到75%，中小企业上云率超过40%。

数字化转型是增强企业发展韧性、提升竞争力的重要举措。未来三年，政策将从哪些方面发力，推动企业乘“数”而上？

“坚持分类推进、‘点线面’结合、向‘新’发力、因地制宜。”工业和信息化部中小企业局局长梁志峰用此概括推动中小企业数字化转型的政策导向。

分类推进，就是要根据不同企业数字化转型差异化需求精准施策。

行动方案明确，分类梯次开展数字化改造。其中，对专精特新“小巨人”企业全面“建档立卡”，“一企一策”靶向推动数字化水平系统提升；面向省级专精特新中小企业、规上工业中小企业实施重点场景深度改造；面向小微企业推广普惠性“上云用数赋智”服务，加快中小企业内外网升级改造，提升数字化基础水平等。

“点线面”结合，意味着在点上推动关键业务场景深度改造，线上大力推进“链式”转型，面上推动集群、园区整体转型。

身处产业链环节的中小企业，生存发展离不开上下游之间的合作与协同，在数字化转型过程中，同样需要大企业的牵引带动。

工业和信息化部明确，支持链主企业、龙头企业开放数字系统接口，促进供应链上下游中小企业实施标准统一的数字化改造。

接入工业互联网平台是企业获取数字化解决方案的重要方式。浪潮云洲工业互联网副总经理、首席技术官商广勇说，通过平台打造数字供应链服务模式，中小企业可以在前端实现供需实时匹配降低采购成本，在中端对生产、仓储等环节数智改造提升效率，在后端实现产品全生命过程可追溯。

赛迪研究院数据显示，2024年，我国平台企业、数字化服务商、信息技术企业等加快打造数字化转型解决方案，其中重点工业互联网平台APP数量已超过46万个。

工业和信息化部明确，将支持细分行业工业互联网平台企业打造产业链协同能力，面向中小企业推广行业共性数字化产品及系统解决方案，基于平台汇聚、组织制造资源，推动实现市场订单、研发资源、生产原料等与中小企业精准匹配。

产业集群是产业链供应链重要组成单元。“我们将完善集群支持政策，推动各地加强共享工厂、共享车间、工业互联网平台等建设，提升集群公共服务能力。”梁志峰表示。

“发布中小企业人工智能应用指引”“推动人工智能技术在研发设计、生产制造、质量检测、运行维护、经营管理等中小企业关键业务场景应用普及”“建设一批适用于中小企业的垂直行业大模型”……行动方案明确一系列举措，着力加强人工智能等在中小企业的应用推广。

在因地制宜推进中小企业数字化转型方面，行动方案提出，发挥中央财政资金引导作用，分批支持100个左右城市开展中小企业数字化转型试点，更新发布《中小企业数字化转型城市试点实施指南》，细化实施要求和流程规范。

（据新华社北京12月20日电 记者张辛欣、张晓洁）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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