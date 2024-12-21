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全国电动自行车以旧换新数量突破100万辆

2024年12月21日05:43 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报北京12月20日电（记者王俊岭）今年9月以来，电动自行车以旧换新工作有序推进，进度不断加快。商务部最新数据显示，截至12月19日，全国电动自行车实现售旧、换新各102.3万辆，带动新车销售27.3亿元，铅酸电池动力车辆占比显著上升，有效降低了存量安全隐患。

　　电动自行车以旧换新涉及链条长、环节多。商务部对电动自行车以旧换新工作持续发力，频频加力。协调相关部门出台文件，明确补贴对象范围、规范补贴条件、严格流程管理等要求。同时，各地加强谋划协调，克服诸多困难，因地制宜打通堵点卡点，探索形成比较成熟的经验做法。据统计，参加电动自行车以旧换新的销售门店数量由10月初的2.6万家增至目前的4.1万家，增长57.7%。活动数量持续增多，各地电动自行车以旧换新活动数量由10月初的532场增至目前的3534场，增长564.3%。

　　据监测，当前通过以旧换新工作回收的老旧电动自行车中，铅酸电池动力车辆占比约85%，同步销售的新车中，铅酸电池动力车辆占比约96%，上升超10个百分点，有效替换了高风险隐患的老旧车辆，安全导向更加凸显。

(责编：胡永秋、杨光宇)
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