尚嵘峥

新能源产业如何发展新质生产力？在江苏无锡，12月18日至20日举办的第十六届无锡国际新能源展览会，是一个观察产业的重要窗口。

105家企业参展，带来大量新技术、新产品、新应用场景；2万人次观众观展，签约新能源项目66个，投资金额达337.25亿元……为期3天的展会，展现了新能源产业的新进展新趋势、折射出中国经济社会高质量发展向“新”而行。

通过“高频词”看展会，“首创”“首发”屡屡被提及。展会上，新技术、新产品令人目不暇接：极电光能最新发布的面积最大功率最高的钙钛矿组件、爱旭全球首创的N型ABC组件、博世最新的氢能燃料电池系统……突破性的科技成果亮相，不仅显示出我国新能源技术的强大实力，也显现出国外厂商对我国超大市场的格外青睐。

用“透视镜”看展会，数十场活动内容丰富、干货满满。与会者聚焦新能源智能装备、新能源前沿技术、新能源国际合作等领域，在互动交流中达成合作共识，在密切协作中实现共同发展。产业园区建设、总部基地建设、新品研发生产、产业配套生产等项目纷纷签约，成果丰硕。

用“望远镜”看展会，新能源产业潜力巨大、动能充足、前景广阔。日前召开的中央经济工作会议提出，“以科技创新引领新质生产力发展”“加紧经济社会发展全面绿色转型”。我国风电、光伏等资源丰富，绿色转型需要新能源企业深度参与，科技创新要求新能源企业加紧攻关，新质生产力呼唤新能源企业共同培育。

创新驱动发展，“风光”前景美好。新发展理念深入人心，我们要顺势而为、乘势而上，以更大力度推动我国新能源高质量发展，为中国式现代化建设提供安全可靠的能源保障，为共建清洁美丽的世界作出更大贡献。

《 人民日报 》（ 2024年12月21日 06 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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