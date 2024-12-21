原标题：中国证监会发布《香港互认基金管理规定》

新华社北京12月20日电（记者刘羽佳、刘慧）记者20日从中国证监会获悉，为深化内地与香港资本市场务实合作，更好满足两地投资者跨境理财需求，促进资本市场高水平制度型开放，巩固提升香港国际金融中心地位，中国证监会进一步优化内地与香港基金互认安排，修订发布《香港互认基金管理规定》，自2025年1月1日起实施。《香港互认基金管理暂行规定》同时废止。

《香港互认基金管理规定》主要修订内容包括：一是将香港互认基金客地销售比例限制由50%放宽至80%；二是适当放松香港互认基金投资管理职能的转授权限制，允许香港互认基金投资管理职能转授予集团内海外关联机构；三是为未来更多常规类型产品纳入香港互认基金范围预留空间。

中国证监会表示，将继续统筹开放和安全，坚持“引进来”和“走出去”并重，稳步扩大资本市场制度型开放，持续做好《香港互认基金管理规定》实施工作，真正把惠港措施落到实处。

(责编：乔业琼、申佳平)

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