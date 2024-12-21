原标题：聚焦“尔滨2.0”丨科技赋能 “家底儿”更厚

新华社哈尔滨12月20日电（记者杨思琪、徐凯鑫、戴锦镕）随着“进度条”不断拉进，第26届哈尔滨冰雪大世界将于12月21日开园。这座历届规模最大、冰建景观最多的冰雪主题乐园流光溢彩，科技感满满。

“为提升游客体验，园区应用了多普勒雷达、音频传感、投影技术等声光电新技术，呈现科技手段与冰雪景观的美妙结合。”哈尔滨冰雪大世界市场营销部副部长孙泽旻说。

以“世纪之钟”为例，这是唯一一座从第一届哈尔滨冰雪大世界保留至今的非冰景观，今年加入了更多声光互动技术。每当钟声响起，四周花瓣形的冰建及冰面灯光便形成流动的光影，十分震撼。

“约会哈尔滨，冰雪暖世界。”哈尔滨市文化广电和旅游局局长王洪新说，“尔滨2.0”在“吃住行游购娱”方面全链条发力，以科技赋能冰雪，打造一系列新场景、新地标，推动文旅产业高质量发展，为全球游客奉献与众不同的“冬日恋歌”。

镜面折射冰雪万花筒空间，传递“雪落成境 万象轮回”的诗意；长达81米的“数九寒天长卷”结合AIGC（人工智能生成内容）技术，与线下装置实现踏雪寻梅、敲竹听雪、亭中赏雪等体验；在全息剧场，一场北极熊母子在冰原背后的求生征途，旨在唤醒人们对全球气候变化的关注……

在哈尔滨冰雪大世界园区内，“一冰雪一世界”沉浸式AI数字文化艺术馆日前落成。这是由浪潮智能终端有限公司、山东金东数字创意股份有限公司和黑龙江丰谷金登农业科技发展有限公司联合打造的又一新地标。

浪潮智能终端有限公司东北中心总经理李金才说，占地2300平方米的冰雪主题数字艺术馆，实现沉浸式投影、裸眼3D、超高清全息剧场与人机交互装置的巧妙结合，让冰雪美学与冰雪文化绚烂绽放。

黑龙江省首个全景奇幻舞台秀《王的战车》，21日将在哈尔滨冰雪大世界开演。依托声、光、电科技手段，这一项目对冰雪文化与女真族历史进行创新解读，演绎千年前女真部落的生活风貌。

以中国神话为背景，运用全感沉浸技术，只需佩戴VR（虚拟现实）眼镜，便可以“打卡”冰雪奇境……上海沉浸机遇科技开发有限公司董事长胡世辉说，作为全球首款冰雪主题文旅元宇宙产品，《冰龙寻珠·全感VR》可以带领游客一秒穿越，探秘“冰河宇宙”。

“如今的旅游，不仅要挖掘资源存量，还得打造科技增量。”中国旅游研究院院长戴斌说，随着互联网、大数据、虚拟现实等新技术加速应用，文化和旅游深度融合发展，正在更好满足大众日益增长的文旅需求。

(责编：乔业琼、申佳平)

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