原标题：沈阳AI中心正式启动 大模型产业加速落地

12月19日，辽宁省委书记、省人大常委会主任郝鹏，省委副书记、省长李乐成在沈阳会见百度集团董事长李彦宏一行，共同见证辽宁省与北京百度网讯科技有限公司签署战略合作框架协议，沈阳市皇姑区与百度智能云（沈阳）科技有限公司签署框架合作协议。

根据协议，辽宁省与百度建立战略合作关系，共同推进大模型技术应用、数据要素体系健全发展、人才创新实践基地建设，实现共赢发展。沈阳市皇姑区与沈阳百度开展深度合作，进一步推动大数据、人工智能等与区域本地实体经济深度融合，为城市产业数智化转型赋能。

郝鹏表示，百度集团积极融入辽宁振兴发展，与沈阳合作建设人工智能产业园，服务辽宁电力、钢铁、石化等重点企业数字化转型，积极参与数字政府建设，赋能民生保障，我们深表感谢。

李彦宏感谢辽宁省委、省政府对百度集团发展的支持。他说，辽宁产业基础雄厚、科教人才富集、营商环境优越。实施全面振兴新突破三年行动以来，发展态势持续向好，全面振兴未来可期。百度集团高度重视与辽宁的合作，将以此次签约为契机，与辽宁在人工智能领域深化合作，推动人工智能在相关领域数字化转型中广泛应用，为辽宁实现全面振兴新突破贡献更大力量。

12月20日，沈阳人工智能产业大会暨沈阳AI中心启动仪式在辽宁友谊宾馆成功举行。本次大会由沈阳市皇姑区人民政府与百度智能云共同主办，沈阳市委副书记、市长吕志成，百度集团副总裁石清华出席了本次大会。会上，政府相关领导、知名专家学者、企业代表齐聚一堂，聚焦人工智能领域的研究进展和学术前沿，深度探索人工智能加速赋能千行百业的路径，为沈阳的高质量发展注入了新的活力。

百度副总裁石清华表示：当前，大模型应用进入快速发展期，并且已经深入到“研产供销服”各环节的严肃场景中，迫切需要一套功能完善、实用高效的工具链，从而支撑任何一个有价值的创意快速落地。百度智能云依托大模型技术，围绕对外助力业务增长、对内提升运营效能两大核心场景，打造一系列AI原生应用样板间。期望未来双方共同努力，推动大模型应用赋能高端制造、汽车、食品、新一代信息技术等产业转型发展，向更高层次、更广领域、更多的场景迈进，加速发展新质生产力。

在与会领导和嘉宾的共同见证下，沈阳AI中心宣布正式启动。该AI中心是沈阳人工智能产业园的核心区，具有自主可控、软硬一体的人工智能全栈基础设施，可为入驻企业提供端到端的人工智能技术支撑、数据服务、算法服务和模型服务。沈阳AI中心赋能沈阳特色重点产业的数字化转型和智能化升级，首创一个高性能AI基础设施底座、一个超亿产值数据标注基地、一套AI大模型和数据要素流通平台、一个产业应用场景展示中心的“四个一”模式，依托百度智能云行业领先的AI和云服务能力，全面推进沈阳数字经济蓬勃发展，探索数字产业基地新模式，打造全国数字产业标杆。

面向未来，希望双方以此为新起点，持续推动人工智能与辽宁产业发展、政务服务、民生保障等领域的进一步融合，推动人工智能赋能辽宁产业转型升级，助力经济社会高质量发展。

(责编：曹淼、李源)

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