原标题：2024“三农”观察丨造福农村“幸福路” 兴业富民美乡村

四时农忙，五谷丰登。2024年，我国粮食生产迈上新台阶，农民收入稳步增长，农村社会和谐稳定，为推动经济社会高质量发展提供了基础支撑。

发展必先兴农，农兴才能国兴。回望全年，各地集中力量抓好办成一批重点实事，千方百计推动农业增效益、农村增活力、农民增收入。

连日来，记者在各地走访调研时看到，农村公路通到老百姓家门口，促进农村地区“人享其行、物畅其流”。道路通达促进百业兴、农民富、乡村美，新时代的中国农村公路发展成效凸显，在巩固拓展脱贫攻坚成果、助力“三农”工作方面发挥的作用可知、可感。

打开农民“致富之门”，“路更好走了”

我国幅员辽阔，地形复杂，人口众多，农村公路是覆盖范围最广、服务人口最多、公益性最强的交通基础设施，是农村地区最主要甚至是唯一的交通方式。上个月发布的《新时代的中国农村公路发展》白皮书显示，截至2023年底，农村公路总里程增长到460万公里，占公路总里程的84.6%。

“五星红旗迎风飘扬，胜利歌声多么响亮……”在河南省栾川县生态伏牛一号旅游公路庙子镇段，当车辆匀速驶过全长668米的音乐公路时，车轮与路面摩擦，能“演奏”出歌曲《歌唱祖国》的曲调。

“要想富，先修路”。农村地区交通条件的持续改善吸引资本、项目和人才向农村流动，创造更多就业机会，拓宽农民群众致富增收渠道。

会唱歌的“网红公路”吸引许多游客慕名前来，串联起栾川县多个景区，覆盖全县51个旅游重点村，带动就业3.28万人次。

“现在俺这路修得也好，还通公交车，你不管是进城、进乡镇，公交车招手就停，可方便。”

在河南省叶县辛店镇南王庄村，村民王天朝热情地向记者介绍家门口的公交车站。

盛产红薯的辛店镇曾经交通不便，“晴天一身土、雨天一身泥”是村民出行的常态，当地的红薯更是“长在深山无人识”。

2019年起，一条全长94公里的1号公路贯穿辛店、保安、夏李、常村等4个山区乡镇，途经45个行政村，大货车、公交车都能直接到达村民家门口，不仅“市民进了山、山货进了城”，也让“出门水泥路、抬脚上客车”的梦想变为现实。

推进乡村全面振兴，“人气、财气来了”

刚刚结束的中央农村工作会议强调，要推动乡村产业提质增效，做好“土特产”文章，培育新产业新业态，完善联农带农机制，促进农民增收。

近年来，农村公路已融入农村地区经济发展全局，推动农村地区“因路而兴”“因路而富”“因路而美”。促进乡村产业现代化、助推乡村旅游发展、盘活农村地区特色资源……县道X008线旁的八面山就是一个生动的缩影。

“我以前住在山里面，后来易地搬迁搬过来的。因为现在八面山搞旅游开发，我家里也开了民宿，有4间客房。”在八面山自生桥村村民杨家武自家开的民宿里，他兴冲冲地向记者介绍。产业发展起来了，现在杨家武一家三口都有了工作，全家一年的收入有10多万块钱，“比原来在山里的生活要好多了”。

位于湖南省龙山县的八面山，四周悬崖峭壁，自然风光秀美，是沈从文笔下的“别一个国度”。

为了改变八面山“守着好资源过着苦日子”的状态，2019年政府投资3000多万元，对X008线八面山至里耶的26公里险峻路段进行提质改造。道路畅通了，外来的游客和商家也越来越多。现在4个村共开办了民宿等67家，今年的旅游经营收入可达510万元，每户平均增收6万元。

龙山县里耶镇镇长张昌盛说，目前正处于旅游淡季，家家户户正忙于民宿改造，这也说明了我们的老百姓对今后的发展充满了信心和希望。

助力宜居宜业和美乡村建设，“乡村更美了”

建设基础设施完备、公共服务普惠、乡村文明繁荣的宜居宜业和美乡村，是让农民就地过上现代生活的迫切需要，也是焕发乡村文明新气象的内在要求。

进入冬季，山东省滨州市的黄河岸边冬韵十足、风景如画。堤坝公路将黄河湿地、森林公园等景观节点串联成线，形成独具特色风貌的黄河生态廊道。

一桥架南北，天堑变通途。横跨黄河的高速公路与堤坝公路纵横交错、相辅相成，成为冬日里的一道靓丽风景线。

让乡村因路而美。农村公路规划设计时注重与自然环境、风土人情、人文文化等和谐交融。持续推进农村公路路域环境治理，不断加强农村公路绿化美化。美丽农村路接山川、连林田，与特色村居相映成趣，助力形成一大批宜居宜业的特色村镇，绘就和美乡村新画卷。

修建一条农村公路，串联一路美景、带动一片产业、发展一地经济、造福一方百姓。农村公路的建设和发展，有力支撑了农村经济社会的全面发展，为助力乡村全面振兴、加快农业农村现代化步伐提供坚强服务保障。

“三农”工作取得的成绩来之不易、令人振奋。未来，各地各部门将坚定信心、铆足干劲，真抓实干、久久为功，以扎扎实实的工作成效，加快推进农业农村现代化，朝着建设农业强国目标迈出更加坚实步伐。

统筹：汪奇文

编导：王竹艾

综合新华社报道

新华社音视频部制作

(责编：乔业琼、申佳平)

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