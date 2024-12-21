原标题：新华时评｜千方百计鼓起亿万农民钱袋子

增加农民收入是“三农”工作的中心任务。刚刚闭幕的中央农村工作会议对促进农民增收作出重点部署。中国要富，农民必须富，要千方百计鼓起亿万农民钱袋子，让农民生活更加红火。

鼓起农民钱袋子，要在产业兴旺上找出路，让农民有活干、有钱赚。延安苹果、柞水木耳、保山小粒咖啡……眼下一批“叫得响”的特色农业产业正在成为富民产业。广袤乡村有自身的特色品种、民俗文化、多样生态等资源，要做好“土特产”文章，壮大县域经济，立足区域发展整体规划主导产业，因地制宜发展富民产业。一方面积极发展农产品加工业，推动由卖“原字号”向卖制成品转变，做好农产品增值大文章。另一方面，用好田园风光、民俗风情等特色资源，积极发展乡村旅游、休闲农业、文化体验、健康养老等新产业新业态，让更多产业服务乡村振兴、服务农民增收。

鼓起农民钱袋子，要完善强农惠农富农支持制度，将各项富民政策落到老百姓的心坎上。一些地方农业产业升级过程中，规模越来越大、用工越来越少、农户参与程度越来越低。要完善联农带农机制，将农业经营主体的联农带农成效与政策支持挂钩，引导各类企业建立更加紧密的联农带农机制，让农民更多参与产业发展、更多分享增值收益。要多渠道发力，赋予农民更加充分的财产权益，通过“资源变资产、资金变股金、农民变股东”，让农民获得收益；发展新型农村集体经济，构建产权明晰、分配合理的运行机制；允许农户合法拥有的住房通过出租、入股、合作等方式盘活利用；有序推进农村集体经营性建设用地入市改革，健全土地增值收益分配机制。

要坚决守住不发生规模性返贫致贫底线。2025年是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接5年过渡期的最后一年，要毫不松懈抓好巩固拓展脱贫攻坚成果各项工作，提升防止返贫致贫监测帮扶效能。工作中，既要重视防范整村整乡的返贫致贫风险，又要防微杜渐，紧盯每一个监测对象，发现一个、帮扶一个，动态消除风险，避免风险积累成患，让脱贫群众一起过上红红火火的日子。（记者高敬）

(责编：乔业琼、申佳平)

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