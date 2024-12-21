原标题：嫦娥六号月壤样品新发现：首个月球背面古磁场信息被揭示

本报北京12月20日电（记者齐芳、崔兴毅）我国科学家对嫦娥六号月壤样品的研究又有新成果——通过分析样品中记录的约28亿年前的磁场信息，发现月球磁场强度可能在该时期发生了反弹，与先前认为的月球磁场在约31亿年前急剧下降且一直处于低能量状态不同。相关论文在线发表于北京时间12月20日出版的国际学术期刊《自然》上。

论文第一作者、中国科学院地质与地球物理研究所副研究员蔡书慧介绍，地球有一个“磁场发电机”——地球液态外核导电流体的运动如同“发电机”，其产生的磁场像保护伞一样包裹着地球，屏蔽宇宙射线，保护地球的大气和水等宜居要素，形成适合生命繁衍的环境。

月球也曾有过与地球类似的“磁场发电机”，但很久以前就消失了。卫星观测和月表实测结果都显示现今月球已经没有全球偶极磁场。对阿波罗返回样品的古磁场强度研究显示，月球在42亿-35亿年前存在一个相对活跃的“发电机”所产生的磁场，强度接近现今地球磁场水平。该磁场在约31亿年前下降了一个数量级，在15亿-10亿年前又再次下降，并最终在距今10亿年以后的某个时刻，月球的“磁场发电机”完全停止工作。

但由于样品的局限性，目前发表的月球古磁场强度数据主要集中在30亿年前，人们依然对月球磁场中晚期演化过程缺乏了解。并且，已有数据均来自月球正面返回样品，对月背古磁场的认识基本处于空白。因此，关于月球磁场的持续时间、几何形态和驱动机制等问题，学术界仍存在较大争议。

嫦娥六号任务首次实现月背采样，其中的玄武岩主期次喷发年龄为28亿年。为认识月球“磁场发电机”时空演化提供了前所未有的机遇。

对获批的4颗毫米级玄武岩岩屑样品，中国科学院地质与地球物理研究所研究员、中国科学院院士朱日祥和蔡书慧等联合中国科学院国家天文台的研究团队开展了磁学研究。他们得出了样品的古磁场强度，高于之前认为的水平。蔡书慧说：“这意味着月球磁场在31亿年前的急剧下降后，可能在28亿年前发生反弹或者说重新激活。我们分析，其原因可能是‘发电机’的主要能量来源发生变化，或初始驱动机制再次增强。”

这不仅是人类得到的首个月背古磁场信息，还为认识月球磁场演化过程提供了关键锚点，进而为月球“磁场发电机”时空演化和驱动机制提供了关键约束。而深入了解月球“磁场发电机”的演化过程对于揭示月球的内部结构、热历史以及表面环境具有重要意义。《自然》审稿人认为，这是一项具有高度原创性的研究，“填补了月球古磁场记录中长达10亿年的空白，并首次提供了来自月球背面的古磁场测量结果。作者们完成了一项具有历史意义的研究，为我们对月球磁场的新认识作出了重大贡献”。

(责编：乔业琼、申佳平)

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