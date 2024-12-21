原标题：伽马暴如何形成磁陀星？中国天关和极目卫星联手揭示直接证据

中新社北京12月20日电 (记者 孙自法)伽马射线暴(伽马暴)是宇宙大爆炸以来最为壮观的爆发现象，尽管科学家们在过去的几十年里已探测到数千例伽马暴，但其起源和爆发形成中心引擎仍存在诸多未解之谜，也广受关注。

记者20日从中国科学院国家天文台获悉，由中国科学院研制的两颗科学卫星——天关(爱因斯坦探针)卫星的探路者“莱娅”和“怀柔一号”极目卫星，成功捕捉到编号为GRB 230307A的伽马暴瞬时辐射，科学家们据此研究揭示出该伽马暴的独特性质，并首次在瞬时辐射阶段发现磁陀星(高速自转且具有极强磁场的中子星)作为伽马暴爆发形成中心引擎的直接证据。

这项重要研究成果论文近日在学术期刊《国家科学评论》上线发表。

研究团队介绍说，2023年3月7日，全球众多望远镜探测到一例非常明亮而特殊的伽马暴GRB 230307A。虽然其主暴持续时间较长，表面上属于长伽马暴范畴，但红外波段的观测显示其伴随着千新星的辐射，且相对于其宿主星系有较大的位置偏移，这些特征表明GRB 230307A可能源自致密星的并合。

在本项研究中，基于天关卫星探路者“莱娅”和极目卫星成功捕捉到GRB 230307A的瞬时辐射，研究团队通过对这两颗科学卫星联合获得的覆盖从X射线到伽马射线宽波段(500电子伏至600万电子伏)数据的深入分析，发现GRB 230307A瞬时辐射的性质支持该伽马暴起源于致密星的并合。

该伽马暴在伽马射线和X射线波段还表现出截然不同的特征：X射线辐射的持续时间要显著长于伽马射线，且其X射线的能谱与根据伽马射线能谱分布向X射线波段外推的结果存在显著差异，特别是在伽马射线辐射消失后，X射线波段显现出由磁陀星驱动的辐射成分。

天关卫星首席科学家、中国科学院国家天文台袁为民研究员指出，成功捕捉到GRB 230307A的瞬时辐射，不仅证实磁陀星可作为伽马暴的中心引擎，更为研究致密天体的物态性质提供重要依据。

极目卫星首席科学家、中国科学院高能物理研究所熊少林研究员表示，GRB 230307A这个重要伽马暴首先由极目卫星发现并及时向国际天文界通报，从而开启了全球范围内的联合观测。

(责编：乔业琼、申佳平)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经