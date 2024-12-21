原标题：北京鼓励高端仪器装备和传感器产业发展 最高补助3000万元

中新社北京12月20日电 (记者 吕少威)北京鼓励高端仪器装备和传感器领域平台型企业开展揭榜攻关、样机研发、研究成果转化和产业化，根据项目投入给予最高3000万元(人民币，下同)资金补助。

北京市经济和信息化局等五部门20日发布《关于支持发展高端仪器装备和传感器产业的若干政策措施实施细则(修订版)》(下称“细则”)。细则指出，加快推动高端仪器装备和传感器产业发展，对于进一步促进集成电路产业发展、提升科学仪器技术水平以及构建北京“高精尖”产业经济结构具有十分重要的意义。

根据细则，北京鼓励应用基础研究，支持科研机构、创新潜力较强的企业、平台型企业等进行关键共性技术研发、加快成果转化和产业化。北京将加快特色园区建设，支持打造前沿技术创新中心，鼓励建设孵化器和加速器，对新建标准厂房和老旧厂房改造给予支持。

细则提到，北京将提升公共服务平台能力，加强综合性中试公共服务能力建设，支持在北京布局高端仪器装备和传感器生产制造方面的创新平台类项目。同时，加大产业培育力度，设立产业发展基金和天使基金，加大股权投资力度，通过贴息和担保等政策支持企业扩大规模和做优做强，降低企业经营成本。

在人才引进方面，根据细则，北京将加大高端仪器装备和传感器产业国际高层次人才引进力度，优化国际人才引进政策，探索简化工作许可、居留许可审批流程。

(责编：乔业琼、申佳平)

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