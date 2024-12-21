人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

江西深入推进“智慧水利”体系建设 科技赋能守护江河安澜

2024年12月21日09:13 | 来源：中国新闻网
小字号

原标题：江西深入推进“智慧水利”体系建设 科技赋能守护江河安澜

中新网南昌12月20日电 (巫发阳)20日，记者从“深耕水利投资建设运营主业，服务江西水利高质量发展”新闻发布会上获悉，江西省水投集团积极推进“智慧水利”体系建设，近3年累计研发投入1.5亿元，成功自主研发智慧水利操作系统、“蜂巢”系统和智慧运营系统三个核心产品并进入市场推广，为水利高质量发展提供数字化、智慧化驱动和引领。

江西省水投集团党委书记、董事长邹洪介绍，为积极推进新一代信息技术在水工程、水资源、水事务、水安全等领域和场景的融合应用，江西水投近3年累计研发投入1.5亿元，牵头或参与制定4个国家标准和1个省级标准，参与省级、国家级重大科技攻关项目5个，打造了数字孪生赣抚平原灌区等一批示范项目，承建的数字孪生峡江水利枢纽工程被水利部列为全国数字孪生水利建设“十大样板”和典型案例名录。

据了解，数字孪生峡江水利枢纽工程示范项目基于融合深度学习的洪水预报模型，可以实现洪水预报调度的数字化、精准化、智能化，将洪水预见期由1天提升至3天，预报精准度提高至96%，为科学迎战2024年赣江洪水、保障赣江中下游地区防洪安全提供坚实支撑。

江西省水投江河信息公司党支部书记、执行董事陈杰介绍，数字孪生赣抚平原灌区示范项目，基于AI加持的来水预报、需水预测和水资源调配模型，推动水资源调度从人工经验向模型智慧精准决策转变，配水工作由5天缩短至5分钟，引水总量下降28.4%，灌溉保障率达100%，为沿线500万城乡居民生活和工业生产用水安全保障提供数字赋能。

下一步，江西水投将以科技创新为主导，持续加大研发投入，不断加快智慧水利软硬件产品的自主研发和成果转化，积极构建服务水利全生命周期的智慧运营体系，将数字孪生延伸至更多涉水行业与产业，为江西水安全有力保障、水资源高效利用、水生态明显改善、水环境有效治理、水产业价值升级贡献数智力量。

(责编：乔业琼、申佳平)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
一图速览｜大力提振消费，下一步工作这样干
　　
又一家公司完成数据确权
　　人民网北京12月20日电 （记者夏晓伦）“数据二十条”提出，“建立数据资源持有权、数据加工使用权、数据产品经营权等分置的产权运行机制”。将产权分置作为数据确权的探索方向，这既是对多年来理论探讨和实践经验的总结，也可以为数据流通和利用活动提供规则依据。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部