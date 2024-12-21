原标题：江西深入推进“智慧水利”体系建设 科技赋能守护江河安澜

中新网南昌12月20日电 (巫发阳)20日，记者从“深耕水利投资建设运营主业，服务江西水利高质量发展”新闻发布会上获悉，江西省水投集团积极推进“智慧水利”体系建设，近3年累计研发投入1.5亿元，成功自主研发智慧水利操作系统、“蜂巢”系统和智慧运营系统三个核心产品并进入市场推广，为水利高质量发展提供数字化、智慧化驱动和引领。

江西省水投集团党委书记、董事长邹洪介绍，为积极推进新一代信息技术在水工程、水资源、水事务、水安全等领域和场景的融合应用，江西水投近3年累计研发投入1.5亿元，牵头或参与制定4个国家标准和1个省级标准，参与省级、国家级重大科技攻关项目5个，打造了数字孪生赣抚平原灌区等一批示范项目，承建的数字孪生峡江水利枢纽工程被水利部列为全国数字孪生水利建设“十大样板”和典型案例名录。

据了解，数字孪生峡江水利枢纽工程示范项目基于融合深度学习的洪水预报模型，可以实现洪水预报调度的数字化、精准化、智能化，将洪水预见期由1天提升至3天，预报精准度提高至96%，为科学迎战2024年赣江洪水、保障赣江中下游地区防洪安全提供坚实支撑。

江西省水投江河信息公司党支部书记、执行董事陈杰介绍，数字孪生赣抚平原灌区示范项目，基于AI加持的来水预报、需水预测和水资源调配模型，推动水资源调度从人工经验向模型智慧精准决策转变，配水工作由5天缩短至5分钟，引水总量下降28.4%，灌溉保障率达100%，为沿线500万城乡居民生活和工业生产用水安全保障提供数字赋能。

下一步，江西水投将以科技创新为主导，持续加大研发投入，不断加快智慧水利软硬件产品的自主研发和成果转化，积极构建服务水利全生命周期的智慧运营体系，将数字孪生延伸至更多涉水行业与产业，为江西水安全有力保障、水资源高效利用、水生态明显改善、水环境有效治理、水产业价值升级贡献数智力量。

(责编：乔业琼、申佳平)

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