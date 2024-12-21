作为“世界四大坚果”之一

榛子虽不及核桃常见

却也因其独特的口感

和丰富的营养价值

收获了美食界的偏爱

无论是香脆清甜的原味榛仁

还是醇厚浓郁的榛仁巧克力

细腻丝滑的榛子酱

总有一种让味蕾沦陷

“榛”宝

榛子

桦木科榛属

落叶灌木或小乔木

在我国栽培食用历史悠久

是《诗经》里多次出现的意象

《鄘风·定之方中》有

“树之榛栗，椅桐梓漆，爰伐琴瑟”

之句

《邶风·简兮》有

“山有榛，隰有苓”的记载

古籍中记载的本土榛子

多为平榛和毛榛

耐寒、耐旱、耐瘠薄

但果实较小、出仁率低

我国利用野生平榛与欧洲榛

进行种间杂交获得

达维、玉坠、平顶黄、薄壳红

辽榛3号、辽榛7号等

平欧杂种榛（大果榛子）

栽培新品种

融合了平榛抗逆性好

和欧洲榛果皮薄、坚果大

出仁率高的优势

因具有较强的

适应性和抗逆性

平欧杂种榛

在山（岭、坡）地、沙地

河滩地、轻度盐碱地等

都可种植

适种地域范围

南至淮河以北

北至黑龙江

管理良好的榛园

2-3年即可结果

3-4年具有经济效益

6年后进入盛果期

亩均产量可达250-400公斤

高产地块超过500公斤

“榛”心

榛子根系发达

保持水土能力强

既是经济树种

也是重要的生态树种

目前

榛子种植已经推广到

全国20余个省份

主产区集中在

东北三省及河北等地

2022年

全国榛子产量17.7万吨

其中辽宁10.2万吨

河北2.8万吨

黑龙江2.0万吨

吉林1.3万吨

辽宁铁岭

是中国平榛原产地

产榛历史悠久

据宋朝《开宝本草》记载

榛子“味甘……生辽东山谷

树高丈许，子如小栗，军行食之当粮”

截至2022年末

铁岭地区平榛榛林面积113万亩

年产榛子3.1万吨

榛林面积和榛子产量

居全国之首

距铁岭700多公里的

黑龙江省哈尔滨市通河县

是东北另一榛子主产区

通河榛子产业起步较晚

但发展势头迅猛

从2016年开始在全县

大力发展大果榛子经济林产业

到2023年

全县大果榛子面积

最多时已达到6万余亩

主栽品种达维、玉坠

辽榛3号、辽榛7号均为

从辽宁省经济林研究所引进

“榛”意

通河县位于小兴安岭南麓

松花江中游北岸

北部为山区、浅山区

中部为低山丘陵和山前台地

南部是松花江洪积、冲积平原

“七山半水二分田

半分湿地和草原”

森林覆盖率达70%

林业资源禀赋优越

全县共有9个土类

主要土类是黑土、暗棕壤土

水稻土、白浆土、草甸土、沼泽土

黑土是分布最广

数量最多的土壤类型

肥沃的土质、适宜的气温

丰足温适的雨水

独特的光、热条件

为大果榛子生长提供了

良好的自然环境

榛子除了作为“炒货”

还可“干果鲜食”、随摘随吃

榛子仁的加工食品

更是种类繁多

咸味、五香味、胡椒味榛子

榛仁巧克力、榛仁夹心糖果

榛仁面包、榛仁蛋糕

巧克力榛子酱、可可榛子酱

榛子油、榛果蛋白饮料

榛果咖啡饮料、榛子冰淇淋

榛仁酸奶、榛子奶油

……

小小一颗果实

就能撬起一个属于自己的

“味觉宇宙”

全国特产“大摸底”

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来源｜人民网

总策划｜张玉珂

监制｜李娜 方圆 刘云

策划｜翟巧红 行家玮

作者｜韩婷澎 陈静

摄影｜苏靖刚

字体｜万祥生

设计｜行家玮

支持｜哈尔滨市农业委员会 通河县委宣传部 通河县林业和草原局 通河县榛子产业协会

数据｜《中国林业和草原统计年鉴2022》 《榛子产业发展指南》

(责编：乔业琼、高雷)

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