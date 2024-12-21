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证监会：维护市场生态 立体化追责实践持续推进

2024年12月21日10:54 | 来源：人民网
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人民网北京12月21日电 （记者黄盛）近期，南京中院、深圳中院分别就金通灵、美尚生态证券虚假陈述责任纠纷案件适用普通代表人诉讼程序审理。投资者服务中心发布公告表示，将依法分别接受50名以上投资者特别授权，申请参加诉讼并转换为特别代表人诉讼程序。

对此，证监会有关部门负责人向记者表示，金通灵、美尚生态的虚假陈述等证券违法行为，严重扰乱证券市场秩序，损害广大投资者合法权益，证监会已依法进行了行政处罚。按照《证券法》等相关规定，相关受害投资者有权依法对金通灵、美尚生态及相关责任人提起民事诉讼，追偿损失。相关人民法院依法受理投资者的起诉并适用普通代表人诉讼程序审理，是对投资者权益的有力保护，证监会予以支持。

证券纠纷特别代表人诉讼是《证券法》规定的保护投资者的重要法律手段，并赋予了投资者保护机构接受投资者委托参加诉讼的法律职能。投资者服务中心作为投资者保护机构，及时关注跟进金通灵、美尚生态证券虚假陈述责任纠纷案件的审理，依法接受投资者特别授权委托，作为代表人申请参加诉讼并转换为特别代表人诉讼，是投资者服务中心积极履行法定职能的重要举措，有利于切实维护广大投资者的合法权益。证监会支持依法推进这两起案件的特别代表人诉讼工作。

上述负责人表示，坚持监管“长牙带刺”、有棱有角，突出惩、防、治并举，将持续会同有关方面加大对证券违法犯罪行为的全方位立体化追责力度，支持更多投资者拿起包括民事诉讼等在内的法律武器，追究违法违规者的民事损害赔偿责任，支持投资者服务中心依法行使代表投资者实施特别代表人诉讼的法律职能，更好为投资者服务；支持配合人民法院依法受理、审理更多证券纠纷特别代表人诉讼，更好维护投资者特别是广大中小投资者合法权益，维护良好市场生态。

(责编：乔业琼、高雷)
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