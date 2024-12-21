原标题：波司登与哈尔滨官方携手发布战略成果，“致敬冰雪”时尚大秀闪耀冰城

2024年12月18日晚间，哈尔滨——在承载着深厚历史文化底蕴的索菲亚教堂广场，“致敬冰雪”尔滨×波司登战略成果发布活动拉开帷幕。此次活动由哈尔滨马迭尔文旅投资集团与波司登集团联合举办，旨在通过“致敬冰雪”时尚大秀，展现波司登御寒科技与哈尔滨独特历史文化及冰雪文化的深度融合，全面展现波司登与哈尔滨官方战略合作框架下的阶段性成果。这不仅标志着双方在推动冰雪经济高质量发展方面迈出了坚实步伐，同时也彰显出中国品牌携手中国城市共同探索文化创新与经济升级融合路径的深远意义。

“致敬冰雪”时尚大秀

中国城市×中国品牌，共绘冰雪经济新蓝图

自今年6月，波司登集团与哈尔滨官方正式确立了高站位、高起点、全方位的战略合作关系，深度贯彻“冰天雪地也是金山银山”的发展理念，同时有效激活马迭尔文旅投资集团的产业潜能，实现了中国品牌与中国城市战略层面的深度融合与共同成长。在此基础上，凭借资源共享与紧密协作，取得了一系列具有里程碑意义的战略成果。波司登品牌创始人、集团董事局总裁兼主席高德康对此表示：“波司登和哈尔滨达成深度战略合作，推出‘尔滨 ×波司登’联名系列，开创城市与品牌合作新模式，合力推动哈尔滨冰雪经济全产业链高质量发展，书写了城市与品牌共成长、共发展的精彩篇章。”

波司登品牌创始人、集团董事局主席兼总裁高德康

除此之外，波司登还在哈尔滨展开了大规模的产业投资，涵盖研发、鹅绒全产业链及服装生产基地建设，汇聚了众多行业顶尖人才和先进设备，进一步完善了冰雪装备产业链，为当地创造就业机会，有力推动了哈尔滨冰雪经济的可持续发展。“波司登和哈尔滨的合作，不仅仅是产业的扎根融入，更是文化的扎根和情怀的融入。波司登将扎根黑土地，向上蓬勃生长，并从这里，一路向北，走向全球，打造‘尔滨×波司登’世界级冰雪羽绒服饰品牌。”高德康表示。

大秀活动精彩纷呈，展现品牌与城市魅力

活动的高潮部分无疑是“致敬冰雪”时尚大秀环节。索菲亚教堂——这座承载着城市历史记忆与多元文化交融的标志性建筑，波司登选其作为此次大秀的舞台，完美契合了展示城市文化艺术风貌的主旨。大秀分为四个篇章，每一部分均蕴含深意、各有巧思。模特的精彩演绎，将羽绒服的时尚感与哈尔滨的历史底蕴及冰雪精神精妙交织，每一件羽绒服都深刻展现波司登品牌对哈尔滨地域文化的尊重和理解，是品牌和城市的双向奔赴。

“尔滨×波司登”系列篇章以哈尔滨的城市风貌为灵感，汲取圣索菲亚教堂、中央大街上的欧式建筑与道外区的中华巴洛克建筑特色，将其外形、色彩、装饰细节等元素应用到羽绒服的款式设计、色彩搭配以及图案装饰中，尽显浪漫韵味。模特们身着以“冰城白”专属花版设计的羽绒服，在现代爵士舞灵动的节奏中优雅漫步T台，引领观众沉浸于哈尔滨的冰雪梦幻之境。

极寒系列则凭借其搭载的动态御寒科技及高品质高蓬松鹅绒，成为大秀中的一大亮点。该系列巧妙搭配冰霜雪地的浅色与丛林植被的暖色，并配有几何嵌花与扭麻花编织效果的毛衣以及环保皮草，展现出静谧而隽永的气息，尽显奢华户外风。

极地系列在一声“感谢寒冷”的深情独白中拉开序幕，伴随着风雪呼啸的音效与激昂震撼的鼓乐，现场氛围走向了高潮。这独特的击鼓元素源自北极地区因纽特人的文化传统，他们通过击鼓节奏传递信息、凝聚族群力量。每一下击鼓似心跳、似战鼓，赋予探险者勇气与动力。极地系列在秀款上汲取了黑龙江少数民族文化的精髓，如鄂伦春族、赫哲族、鄂温克族及达斡尔族等。设计师还借鉴了旗袍、马褂、袍服等民族服饰的款式特点与传统纹饰，同时巧妙运用黑龙江民族文化中常用的红、蓝、棕色等色彩，搭配出独具民族特色的色彩组合。

“冰雪绮梦”篇章，则以八音盒为创意灵感，设计师巧妙地将刺绣等传统工艺融入羽绒服设计之中，采用象征梦幻的颜色为主色调，并运用富有层次的撞色和哈尔滨多元建筑的符号元素，营造出一种温馨而优雅的梦幻氛围。30对华尔兹演员在冰雪世界中与模特们一起轻盈旋转，将温暖与爱意在这个冬日里悄然传递。

此外，活动还邀请到了众多演艺及体育明星莅临助阵。

首个城市联名系列，专为“尔滨”设计

“尔滨×波司登”系列羽绒服，延续波司登一贯追求的“温暖、时尚、科技”理念，每一款产品均结合使用场景和功能，搭载适配的保暖、防风与轻量技术等。同时，该系列融入哈尔滨城市特色时尚元素，力求为消费者带来既实用又不失时尚感的穿着体验。

系列主推款为印有城市专属纹样的“尔滨雪夜”款，设计灵感源自哈尔滨的冰雪文化与标志性建筑，展现出雪夜的浪漫与神秘。该款式采用创新的御水格与白膜技术，使得衣物具备防风防泼水的特性，同时保持内部的干爽与温暖。局部点缀的M科技反光印花不仅增添时尚感，更提供了科技防护功能，让旅游出行更加安全。

在功能性方面，“极寒”系列表现出色。该系列采用远红外全新蜂巢蓄热科技，肩部去冷点设计与波司登独创的肩部锁温专利相结合，精准攻克肩部保暖难题，为穿着者提供持续而稳定的温暖。

“尔滨×波司登”系列“尔滨雪夜”款

此次大秀上首次亮相的秀款，同样令人惊艳。设计师从哈尔滨人文与历史出发，打造出风格独特的系列服饰：代表哈尔滨城市独特印记的“城市系列”、融合古老民族鄂温克元素的“民族系列”、融汇天马行空创意的“套娃系列”。三款系列融古汇今，横跨东西，在秀场上共同讲述跨越时空的城市故事，向世界展示中国品牌与中国城市的文化自信与独特韵味。

未来合作全面深化，共拓文旅经济新高地

展望未来，波司登将继续深化与哈尔滨官方的合作，共同推动冰雪经济的高质量发展。双方将在产品创新、文化旅游、公益行动等多个领域开展更加紧密的合作，共同打造具有国际影响力的冰雪品牌。

在产品创新方面，波司登将继续加大科技创新力度与设计强度，不断推出更加符合市场需求和消费者喜好的冰雪装备产品；将继续依托哈尔滨的冰雪资源和消费市场，开展针对性的产品研发和创新，努力打造更多高品质、高科技的羽绒服产品。

在文化旅游方面，波司登将借助哈尔滨本地冰雪文旅资源，开展文化艺术与时尚潮流活动，展现哈尔滨多元的城市魅力。波司登将推出马迭尔联名定制冰棍，携手知名明星打卡冰雪大世界等地标性景点等，通过明星效应带动旅游热潮。此外波司登还将打造巨型极寒冰雕快闪店等创意活动，以独特的视觉体验和互动形式，诚邀更多游客共赴这场冰雪盛宴。

在此期间，波司登秉承多年来的公益热忱，还将发起一系列暖心公益行动，以回馈政府及市民的支持，包括为哈尔滨环卫工人、公交车司机、冰雕工人、执勤交警等一线劳动者赠送波司登衣物，帮助他们抵御户外严寒；为大凉山公益研学冰城行的学子捐赠衣物，助力他们的亚冬之旅梦想。此外，波司登还与平房区（哈尔滨经济技术开发区）合作，定点支持少年冰壶队，并与马迭尔文旅投资集团携手捐赠衣物，为城市增添温暖。这一系列举措，展现出波司登“温暖基因”与作为民族品牌的担当。

波司登秉持“温暖全世界”初衷，充分发挥其在羽绒服领域48年的深厚积淀与创新优势，与哈尔滨携手共进，共同探索文旅融合的新路径，为打造多元化文旅新业态、新产品贡献智慧与力量。

(责编：曹淼、李源)

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