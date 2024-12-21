近年来，太极集团有限公司（以下简称“太极集团”）党委全面落实新时代党的组织路线，坚持党建引领，围绕企业发展战略和人才规律，深化产业工人队伍建设改革，着力锻造一批理想信念更加坚定、干事创业激情更加高涨、综合素质明显提升、幸福感获得感持续增强的产业工人队伍，为企业的高质量发展提供坚强组织保障和人才支撑。

思想引领“铸魂”，产业工人理想信念更加坚定

太极集团党委充分发挥党建引领作用，坚持在改革创新中求发展，集智攻关，紧紧围绕改革攻坚、创新驱动、提质增效、增产保供等重点难点问题，以创建价值创造型党群组织为载体，切实把党员组织起来、把产业工人凝聚起来、把群众动员起来、把正气充盈起来，在党的旗帜下团结成“一块坚硬的钢铁”。

一是加强党的创新理论学习。认真贯彻落实《关于加强和改进新时代职工思想政治工作的意见》，全面建立起以《工会大讲堂》为主要形式的常态化理论学习机制，有力推动党的创新理论走进车间、走进班组。

二是抓实产业工人党建工作。太极集团通过“两手抓”，把产业工人队伍党建成效转化为企业发展活力：一手抓党员队伍发展，产业工人党员数量占党员总数30%，先进性不断增强；一手抓创新创效，近几年，充分发挥党员产业工人模范带头作用，开展“党建+”项目300余项，参与人员3000余人次，为创新驱动发展、关键核心技术突破、提质增效、智能制造等多方赋能。旗下各医药工业企业通过开展 “党建+提质增效”、“党建+微创新”等获得多项发明专利和实用新型专利，如：《一种中药恒温渗滤系统》《一种舒筋活血片的制备方法》《一种口服液瓶自动装卸托盘》《一种大蜜丸蘸蜡机通用模具》《一种粉粹机进料结构》《一种料框翻转装置》等。

三是加强职工文化自信自强。以社会主义核心价值观为指引，广泛开展以“奋进新时代 建功新征程”为主题的先进模范事迹宣传报道。以重庆市科普教育基地、中医药文化科普教育基地——国药太极“两园三馆三基地”为依托，多形式开展中医药文化交流推广，讲好中医药故事。以创建全国工人先锋号、国企改革三年行动、中华老字号等为素材，组织员工自编自演《先锋先锋》《跨越》《百年芳华》等文艺作品，展现新时代产业工人精神风貌。组织员工参加全国职工线上运动会连续两年获重庆市特等奖。

搭建平台“育匠”，产业工人技能本领提档升级

太极集团致力于搭建职工技能本领提升平台，拓宽由“工”到“匠”的成才通道，培育知识型、技能型、创新型产业工人大军。

一是广泛开展技能大比武大练兵活动。近年来，在全国中药传统名堂中药技能竞赛、“万华杯”首届全国化工和医药行业班组职业技能竞赛、重庆市“巴渝歧黄杯”技能竞赛、等多项活动，太极集团多次斩获一、二、三等奖，2024年4-6月获得重庆市网上劳动和技能竞赛奖项32项，助推职工技能本领不断提档升级。旗下核心企业涪陵制药厂员工在2023年重庆市现代制造业劳动和技能竞赛中药鉴定获一等奖。2024年，涪陵制药厂获重庆市五一劳动奖章、全国五一劳动奖状。

二是持续开展“传帮带”“师带徒”活动。涪陵制药厂“霍加勇药物制剂工市级首席技能大师工作室”，通过“传帮带”培养170余名药物制剂技能人才，群策群力实现30余个休睡眠品种的技术攻关、工艺优化及近30个品种的复产上市，霍加勇获评2023年度“感动重庆十大人物”、第九批“全国岗位学雷锋标兵”。太极集团致力于打造非遗传承队伍，蔡苏作为国家级非物质文化遗产桐君阁传统丸剂制作技艺第五代传承人、全国能源化学地质系统大国工匠，依托“蔡苏丸剂制作人才导师工作室”培养技术骨干30余名，带领团队将传统制丸剂技艺和现代化生产手段完美融合、将持之以恒和精益求精的工匠精神不断传承。蔡苏也入选全国总工会2024年大国工匠培育对象。

三是加强产业工人人才储备。太极集团搭建人才发展“双通道”，聚焦“一十百千”人才队伍建设，大力培养各类技术（能）人才，将专业技术人员纳入后备人才库管理。截止目前，太极集团拥有包括享受国务院政府特殊津贴专家在内的高层次技能人才180余人、技能型人才7000余人。与此同时，建立120余名数字化专业人才库，为打造“一个数字化太极”战略目标提供人才保障。

激励机制“赋能”，产业工人内生动力全面激发

一是建立各层级人员考核机制。全面建立以经营业绩和重点工作任务完成率为核心的绩效考核模式及评价指标体系，以业绩贡献和岗位价值为导向的企业文化全面形成。

二是建立员工创新创效激励机制。通过QC 、五新、小改小革等微创新激励机制，鼓励员工立足岗位、争创佳绩。2023年QC成果获奖项38项，同比增加31%，并获第44次全国医药行业质量管理（QC）小组活动优秀企业称号。 “打造至臻全产业链绿色高质量中医药国粹精品口服液管控实践”入选“产业链供应链质量管控方向”2024年全国质量标杆。2024年12月，中国质量协会公布了全国质量管理小组（简称“QC小组”）评选结果，太极集团“提高A3产品成品收率”项目荣获2024年全国一等成果奖，至此，该项目和QC小组已摘取行业协会级、集团级、中央企业级、省级、国家级所有阶段荣誉，实现“大满贯”， 这一殊荣不仅体现出太极集团在质量管理方面的不懈努力，更是充分彰显出太极集团近几年来锻造高素质高技能产业工人队伍的突出成效。

三是持续“建家”增强产业工人归属感幸福感。太极集团建立健全以职工代表大会为基本形式的民主管理制度，开展厂务公开、民主评议经营管理人员、推进集体合同签订等，通过完善民主管理，保障职工合法权益。同时，厚植人文关怀，构建和谐劳动关系。积极满足广大职工日益增长的美好生活需要，常态化开展“我为群众办实事”。自2020年以来，创建了国家级、市级和谐劳动关系创建示范企业、省部级模范职工小家若干，2024年荣获中国职工保险互助会颁发的“基层职工互助保障工作优秀单位”称号。

砥砺前行展画卷，接续奋斗谱华章。接下来，太极集团将进一步发挥党建引领作用，把产业工人队伍建设改革不断引向深入，团结动员广大产业工人争当高质量发展的排头兵、主力军，为打造世界一流中药企业、为中国式现代化而不懈奋斗！

(责编：曹淼、李源)

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