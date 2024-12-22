齐琪

新华社北京12月21日电 题：民营经济促进法立法再进一步！优化法治化营商环境

新华社记者齐琪、魏玉坤

备受关注的民营经济促进法立法，迎来新的进展。12月21日，民营经济促进法草案提请十四届全国人大常委会第十三次会议审议。

作为我国第一部专门关于民营经济发展的基础性法律，将改革开放特别是党的十八大以来党中央、国务院关于民营经济的方针政策和实践中的有效做法确定为法律制度，有助于巩固改革成果，回应各方关切，提振发展信心，营造有利于包括民营经济在内的各种所有制经济共同发展的法治环境和社会氛围。

发展民营经济，为何需要制定一部专门的促进法？

改革开放以来，我国民营经济快速发展。数据显示，2012年至2023年，民营企业占全国企业总量由79.4%提高至92.3%、达5300余万户，个体工商户由4000余万户增加至1.24亿户。截至2024年9月底，全国登记在册民营企业数量超过5500万户。

制定民营经济促进法，将促进民营经济发展的重要举措上升为法律规范，对于进一步优化民营经济发展环境，加快构建新发展格局，推动高质量发展，具有重大意义。

此次提请全国人大常委会会议审议的民营经济促进法草案，共9章78条，主要包括总体要求、公平竞争、投融资环境、科技创新、规范引导、服务保障、权益保护、法律责任等八个方面。

草案的多个“第一”，给民营企业吃下“定心丸”——

第一次在法律中明确，民营经济是社会主义市场经济的重要组成部分，是推进中国式现代化的生力军，是高质量发展的重要基础，是推动我国全面建成社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的重要力量。

第一次将坚持“两个毫不动摇”写入法律。

第一次将促进“两个健康”写入法律。

第一次在法律中明确，促进民营经济持续、健康、高质量发展，是国家长期坚持的重大方针政策。

“法治是民营经济发展壮大最有效的‘定心丸’。”中国人民大学公共管理学院教授许光建表示，加快制定民营经济促进法，有利于更好稳定民营企业家发展预期，激发民营经济内生动力和创新活力。

推动民营经济健康发展，需要优化公平竞争的市场环境——

民营经济促进法草案着力健全、完善民营经济组织市场准入领域公平参与市场竞争的制度机制，规定市场准入负面清单以外的领域，包括民营经济组织在内的各类经济组织可以依法平等进入；对落实公平竞争审查制度、定期清理市场准入壁垒、禁止在招标投标和政府采购中限制或者排斥民营经济组织等作出规定。

同时，草案还完善制度措施，降低制度性交易成本，优化民营经济投资融资环境。

“草案诸多内容从法律层面保障民营企业公平参与市场竞争，这更加坚定了我们的发展信心。”安徽锴模装备模具股份有限公司总经理王罗海说。

发展新质生产力，民营经济大有可为——

数据显示，民营企业近年来创新水平不断提升。截至2023年底，国家高新技术企业、科技型中小企业拥有有效发明专利213.4万件，占国内企业总量的近四分之三。

对此，民营经济促进法草案提出，支持有能力的民营经济组织牵头承担重大技术攻关任务；加强对民营经济组织及其经营者知识产权的保护。明确建立畅通有效的政企沟通机制。同时，对强化行政执法监督、防止多头执法等作出规定。

在注重规范引导民营经济健康发展的同时，如何加强对民营经济组织及其经营者合法权益的保护？

民营经济促进法草案规范涉及限制人身自由和查封、扣押、冻结等强制措施，并要求依照法定权限、条件和程序进行。禁止利用行政、刑事手段违法干预经济纠纷。细化办案程序，规范异地执法行为。

草案围绕加强账款支付保障工作，强化预算管理，有针对性细化支付账款规定，设置账款拖欠协商调解处置程序等。

此外，草案设专章强化有关违法行为的法律责任，增强制度刚性和权威性。

立良法、促善治、谋发展。

“企业家有了安全感才能消除顾虑，放下包袱，心无旁骛干事创业。草案有力回应了民营企业的期盼，为民营经济持续、健康、高质量发展提供法治保障。”中国民营经济研究会会长李兆前说。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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