新型消费日益活跃，消费市场持续回稳向好；一批重大工程项目建设深入推进，更多有效投资加速落地；保障和改善民生成为扩大内需的重要抓手，幸福生活成色更足……

连月来，新华社记者兵分多路参加“高质量发展调研行”，深入北京、重庆、安徽等地采访调研，感受消费市场的积极变化，观察扩大有效投资的活力与潜力，记录人民群众幸福生活的美好画卷。

打造更强劲消费主引擎

今年夏天，眉州东坡首家熊猫主题餐厅亮相北京。憨态可掬的熊猫装饰让人一进门就仿佛置身熊猫的世界，熊猫豆沙包等主题店专属菜品深受顾客欢迎。

发展“首店经济”已成为北京激发消费活力的一个重要途径。

今年3月，北京推出商业品牌首店首发鼓励政策，对符合条件的首店给予资金支持，其中亚洲首店最高给予500万元支持。

受到政策鼓励，今年前三季度，北京全市新开设717家品牌首店、旗舰店、创新概念店，为首都的商业景观注入新鲜血液。

积极推进首发经济，已成为多地持续壮大消费新业态、新模式、新服务，以高品质供给引领和创造消费新需求的重要抓手。

北京市市长殷勇表示，要统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革，巩固和增强经济回升向好态势，进一步激发经营主体活力，提升企业群众获得感满意度，擦亮“北京服务”金字招牌；更好满足市民群众对美好生活的新需求，实现首都高质量发展，为国民经济和社会发展积极贡献“北京力量”。

发展新型消费是消费结构优化升级的重要方向。当前，多地正多管齐下培育壮大新型消费，做强消费主引擎。

周末的安徽合肥淮河路步行街人头攒动。作为安徽唯一“全国示范步行街”，首店经济、二次元经济等新型消费形态在这里不断涌现。

在步行街上的机遇时空X-META元宇宙乐园，只要戴上VR头显，就能体验电影中的“移形换景”。新奇的体验让该乐园成为合肥引领潮流的新兴文娱消费新地标。

游客在重庆市渝中区解放碑商圈休闲（2024年8月21日摄）。新华社记者 王全超 摄

重庆解放碑步行街上，“无人货架”内的机械臂丝滑转动，顾客只需刷脸支付，机械臂便能准确抓取文创产品送至顾客手中。如今，这样的智慧购物场景在重庆解放碑商圈已不是新鲜事。

着力智慧化服务消费体验，重庆解放碑商圈引导大型商业综合体开发运用无人购物、智慧导购、智慧物流等技术，不断满足市民群众对新型消费模式的体验需求。

两条步行街的新颖消费场景，是中国新型消费活力的鲜活写照。培育壮大新型消费，拓展消费新空间，做强消费主引擎，中国消费大市场大有可为。

更多有效投资加速落地

作为拉动经济增长的“三驾马车”之一，投资在扩内需、促发展中发挥着重要作用。

走进位于重庆两江新区的重庆迈特光电有限公司，刚刚建成的自动化产线忙碌运转，一件件光掩膜版产品依次下线。作为显示面板生产过程中的核心关键器具之一，光掩膜版的精度和质量将直接影响显示面板的成品率。

“该项目总投资22亿元，去年开工以来顺利实现量产，达产后可年产约2250张光掩膜版产品，产值达7亿元，将有效推动两江新区显示产业升级，并对重庆乃至全国显示产业链起到‘补链’作用。”两江新区产业促进局局长赖涵说。

重庆是国内重要的显示产业基地，集聚了京东方、惠科金渝、康佳等数十家新型显示产业链上下游企业，已形成从原材料及零部件配套、玻璃基板、液晶面板、显示模组到器件整机的全产业链。

在位于重庆市璧山区的重庆康佳光电科技有限公司，工作人员在商显MLED生产线上作业（2024年3月14日摄）。新华社发（曾清龙摄）

重庆市市长胡衡华说，重庆坚持把扩大内需摆在突出位置，着力扩大有效益的投资。今年前三季度，重庆1192个重点建设项目完成投资3611.4亿元，工业投资同比增长16.3%。重庆将统筹抓好存量政策和增量政策落地，扎实推动经济稳定向上、结构不断向优、发展态势持续向好。

聚焦扩大有效投资，各地不断瞄准强基础、优产业等关键领域和重点环节“靶向施策”“精准滴灌”。

北京东六环西侧、大运河畔，一片片巨大的“京帆”屋盖引人注目，北京城市副中心站综合交通枢纽正紧锣密鼓地建设。

据介绍，这一贯彻落实京津冀协同发展战略和疏解北京非首都功能的标志性工程，建成后将是亚洲最大的地下综合交通枢纽。

施工人员在北京城市副中心站枢纽工程现场施工（2024年8月30日摄）。新华社记者 鞠焕宗 摄

在安徽芜湖塔桥多式联运基地内，多辆挖掘机同时作业，工程建设项目正在有条不紊地进行。

现场工作人员介绍，作为国家二级铁路物流基地和国家集装箱铁海联运能力提升方案重点项目，该项目建成后将成为安徽省规模最大、功能最齐的“公、铁、水”综合多式联运基地。

这几处场景是当前扩大有效投资的生动注脚。今年以来，一批重大工程刷新进度，持续拉动投资。今年前10个月，我国固定资产投资同比增长3.4%，其中制造业投资同比增长9.3%，基础设施投资同比增长4.3%。

加大保障和改善民生力度

近日召开的中央经济工作会议将“大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求”摆在明年9项重点任务之首，既体现了一以贯之的要求，同时进一步彰显了扩大内需的鲜明导向。

培育扩大内需是经济发展的基本动力，也是满足人民日益增长的美好生活需要的必然要求。

从安徽合肥市区驱车向北约40分钟，便可到达合肥市长丰县下塘镇，比亚迪合肥基地、中创新航等一批新能源汽车及产业链上企业落户于此。

记者走进合肥市三泰新能源汽车有限公司生产车间时，员工邵云龙正在忙着清点物料。“得益于企业在‘家门口’投资设点，我选择回到家附近上班。”邵云龙说，新能源汽车产业前景好，企业有发展，个人就有奔头。

据统计，比亚迪及配套企业的入驻，带动下塘镇新增二产、三产就业岗位约7.2万个，仅比亚迪合肥基地员工就达5万人。

发展向前，民生向暖。在高质量发展中，人民群众的获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。

这是安徽省黄山市黟县塔川村一处乡村民宿内景（2024年11月11日摄）。新华社记者 刘勇贞 摄

安徽省委书记梁言顺表示，民生无小事，安徽将全力促进高质量充分就业，推动义务教育优质均衡发展，实施医疗卫生强基工程，加快发展养老、托育、社保、物业等民生事业，谋划实施一批实实在在的民生实事，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

扩大内需，一头连着经济发展，一头连着社会民生。当前，多地正通过不断保障和改善民生，创造更多有效需求，充分挖掘内需潜力。

药商在安徽省亳州中药材专业市场分装中药材（2024年11月10日摄）。新华社记者 傅天 摄

为解决周边3岁以下婴幼儿“托育难”问题，重庆市万州区鸡公岭玉龙幼儿园自2022年开始“托幼一体化”办园。“这里有良好的办园环境、专业的活动设置、耐心的保育员，我们在女儿2岁时就把她送到了托班。”家住附近的万女士说。

当前，以养老托育为代表的服务消费市场规模不断增长。重庆加快服务消费供给，推动养老托育基础设施建设和服务能力提升，明确到2025年基本建成功能完善、规模适度、覆盖城乡的养老托育服务体系。

老旧小区改造是提升老百姓获得感的重要工作，也是实施城市更新行动的重要内容。

在北京市通州区，建成于20世纪90年代的云景里小区，管道老化、路面坑洼等问题困扰居民已久。云景里小区被纳入北京市2021年第一批老旧小区综合整治项目，2022年正式启动实施，今年6月全面完工，小区的里里外外焕然一新。

项目实施过程中充分照顾居民需求，“一户一策”制定改造方案。补充绿地和停车位、增加老幼空间、改造管道……一项项改造顺利实施，居民生活条件得到有效改善。

北京市朝阳区青年路社区一处老旧小区内的居民在体验和学习使用“爬楼机”（2024年7月11日摄）。新华社记者 李欣 摄

从老旧小区改造、棚户区改造到城市更新，住房保障制度不断完善，更多人住有所居、安居宜居。

在以习近平同志为核心的党中央引领下，各地区各部门各方面正齐心协力、同向发力，以改善民生需求为导向，激发消费潜力，提升投资效益，推动经济增长内生动力不断释放，经济社会健康发展新动能不断积蓄。

文字记者：刘羽佳、吉宁、李晓婷、吴慧珺

视频记者：王洪流、夏子麟

海报设计：殷哲伦

统筹：周文林、何伊言、李安、王洁、王宇轩

(责编：胡永秋、杨光宇)

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