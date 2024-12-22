央视网消息（新闻联播）：眼下，冬修水利进入黄金期，各地提速推进重大水利工程建设。

一批国家重大水利工程建设加快推进。

位于广西玉林龙云灌区的蟠龙水库，泄水闸开关机房等已进入装修施工，预计明年6月具备蓄水条件。龙云灌区规划建设三座水库，工程建成后可新增灌溉农田21万亩。

在贵州黔东南，宣威水库导流洞日前顺利贯通，主体工程明年三月基本完成，届时将惠及人口超83万人。

在甘肃酒泉，阿克塞生态保护及城乡供水一体化工程抓紧施工。工程从大哈尔腾河修建引水枢纽，引水至阿克塞县，输水线路总长度超过168公里，工程建成后可以给敦煌市、阿克塞县以及肃北县等地的农牧民提供可靠水源，还可以为敦煌区域生态恢复和荒漠化治理提供保障。

与此同时，更新改造、整修加固工作也在各地灌区加紧展开。

作为山西南部地区的主要灌溉工程，夹马口引黄工程项目续建配套和现代化更新改造正在进行，预计明年2月初完成。改造后，不仅单台水泵流量大幅提升，自动化监控、智能操作水平也有效增强。

在安徽，怀洪新河灌区开展78个工作面的协同作业，重点提升骨干设施防洪除涝能力，正通过新建引水干渠、疏浚沿线配套设施，让怀洪新河水更加畅通引入沿线农田，年底前完成主体工程改造建设后，将成为安徽省最大的河灌区。

浙江正持续推进大中型水库、骨干河道治理、海塘安澜等重大项目的全面加固和再建，从根本上保障海塘安澜、防洪防潮水以及水库下游的农田灌溉。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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