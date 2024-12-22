上海市国资委近期出台了《关于优化市国资委监管企业分类监管的意见》，进一步明晰不同类型监管企业功能定位，优化上海市国资委监管企业分类监管。根据意见，对上海市国资委监管企业首次设立科创层，遴选一批符合条件的子企业纳入科创层，加强穿透监管，助力政策精准滴灌。

根据意见，立足监管企业主责主业，上海市国资系统以企业所在的核心功能领域为划分标准，分类明确发展定位，将监管企业分为资本运营类、产业发展类、金融服务类、城市保障类。

其中，资本运营类以推动国有资本布局优化和结构调整为主要目标，有效发挥金融控股、市值管理、基金管理、创新孵化、产业直投、存量运营、要素资源配置等核心功能，成为国有资本投资布局、整合运作和进退流转的专业化平台。

产业发展类以服务现代化产业体系构建和培育“链主企业”“龙头企业”为主要目标，持续提升全要素生产率，在传统存量产业转型升级和新型增量产业培育方面，不断形成、巩固、扩大在国内外同业细分领域内的对标优势，成为主业突出、业绩领先和核心竞争力持续提升的现代化产业集团。

科创层以服务上海国际科创中心建设、实现高水平科技自立自强和产业数字化、绿色化、智能化转型为主要目标，聚焦原始创新、集成创新和开放创新一体推进，成为技术领先、人才汇聚和自主创新能力日益增强的科技领军企业。

上海市国资委相关负责人表示，意见的出台，着力构建清晰鲜明的功能使命“列阵图”，打造发展新质生产力“助推器”，激发企业高质量发展“动力源”，切实提升国资监管的科学性、针对性、有效性，更好推动监管企业发挥科技创新、产业控制、安全支撑作用。（记者杨有宗）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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