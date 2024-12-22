原标题：银川加力改革聚发展动能

本报银川12月21日讯（记者杨开新）近年来，银川市以建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区示范市为目标，着力打造宜居幸福的文化名城、绿色秀美的水韵湖城、创新开放的区域中心，改革成为最关键的钥匙。

通过改革打好国有企业手中的好牌，实现既有风景又有“钱景”，成为破解发展难题的关键一招。今年以来，银川提前谋划布局，将花博园、览山公园、阅海湖一体规划，串点成线、连线成片、集片成带，形成整体联动效应。持续加大招商引资力度，通过专业化、市场化运营管理，定向化、个性化盘活利用，聚力“旺人气、提商气、接地气”，让全市文旅资源火起来。

为深入贯彻落实党的二十届三中全会精神，银川市委近期就进一步全面深化改革出台实施方案，列出32条130项重点领域改革任务。方案明确，健全市场经济体制机制，深化国资国企、园区体制、营商环境改革。

用好改革关键一招，银川激活发展一池春水。一方面，围绕深化生态文明体制改革，完善保护治理长效机制，健全绿色低碳发展机制，深化“六权”改革，建立“多权融合”推进机制，完善生态保护补偿制度，创新打通“两山”转化机制，健全“绿电园区”“绿电小镇”建设推进机制。另一方面，围绕健全市场经济体制机制，坚持和落实“两个毫不动摇”，优化招商引资机制，健全发展新质生产力机制，加快形成高质量发展新的增长点和原动力。

宁夏回族自治区党委常委、银川市委书记赵旭辉表示，要立足当下攻坚，着眼长远谋划，统筹做好项目建设、资产盘活、提振消费等各项工作，为努力完成全年目标任务提供有力支撑。

(责编：罗知之、李楠桦)

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