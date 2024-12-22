原标题：郑州培育壮大重点产业链

本报郑州12月21日讯（记者夏先清、杨子佩）今年以来，郑州市坚持梳链建链补链延链强链工作导向，重点开展超硬材料等20条产业链培育壮大工作，全力推动产业链现代化水平提升。今年前三季度，郑州全市实现地区生产总值10702.7亿元，按不变价格计算，同比增长5.5%；规上工业六大主导产业增加值同比增长12.3%。

“世界金刚石看中国，中国金刚石看河南”。郑州培育了华晶、富耐克、四方达等在各专业领域排名国内前列的超硬材料企业，成为国内超硬材料及制品企业高集聚区域，是全国唯一的“国家火炬计划超硬材料产业基地”“超硬材料及制品区域特色国家高技术产业链”建设基地核心区域。

郑州制定印发《郑州市培育壮大超硬材料产业链行动方案》，明确了总体目标、战略布局、重点任务和推进措施。上半年，新签约超硬材料项目7个，拟投资145亿元；在建项目16个，总投资50亿元；开工项目7个，总投资42亿元。

链长牵头推动，培育效果明显。目前，郑州链群规模持续扩大，电子信息产业集群产业规模达7000亿元，汽车制造产业集群产业规模达3000亿元；20条重点产业链中，智能终端等7条产业链产业规模达千亿元级。郑州市工信局党组书记、局长王智明表示，下一步，郑州将围绕打造自主可控的产业链供应链，抓紧抓实“6+20”重点产业链群高质量发展行动，深入实施“一县一主链”，加快构建以新一代信息技术、新能源汽车为支撑的新型产业生态体系，不断巩固和增强工业经济持续向好态势。

(责编：罗知之、李楠桦)

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