人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

供需两端带动效果显著

我国正研究制定明年“两新”相关政策

2024年12月22日09:06 | 来源：经济日报
小字号

原标题：我国正研究制定明年“两新”相关政策

本报北京12月21日讯（记者冯其予）在商务部20日召开的消费品以旧换新专题新闻发布会上，商务部消费促进司司长李刚表示，中央经济工作会议明确，明年要加力扩围实施“两新”政策。商务部认真贯彻落实会议精神，正在与有关方面一道，抓紧研究制定明年的相关政策。

截至12月19日24时，全国汽车报废更新近270万辆，汽车置换更新超310万辆，超3330万名消费者购买相关家电以旧换新产品超5210万台，家装厨卫“焕新”补贴产品超5300万件，电动自行车以旧换新超100万辆。

受以旧换新政策带动，汽车、家电、家装等产品销售火热，促进消费持续回暖、国内需求不断扩大。以旧换新政策成效也在向供给端传导，有力带动了相关行业生产加快。11月份，全国汽车生产完成343.7万辆，同比增长11.1%，环比增长14.7%，月度产量创历史新高；汽车制造业增加值同比增长12%，增速较10月份加快了5.8个百分点。

以旧换新还大幅提升了资源循环利用水平。一是汽车梯次循环利用持续加快。11月份，全国二手车交易量178.6万辆，同比增长8.1%；全国报废汽车回收量103.2万辆，同比增长141.6%。二是废旧家电回收量显著增长。前11个月，全国废旧家电回收量61.6万吨，同比增长7.7%。三是再生资源回收利用体系不断完善。全国具备资质的报废汽车回收企业中，四分之三以上已经形成新能源汽车拆解能力。

(责编：罗知之、李楠桦)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
一图速览｜大力提振消费，下一步工作这样干
　　
又一家公司完成数据确权
　　人民网北京12月20日电 （记者夏晓伦）“数据二十条”提出，“建立数据资源持有权、数据加工使用权、数据产品经营权等分置的产权运行机制”。将产权分置作为数据确权的探索方向，这既是对多年来理论探讨和实践经验的总结，也可以为数据流通和利用活动提供规则依据。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部