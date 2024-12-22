原标题：我国正研究制定明年“两新”相关政策

本报北京12月21日讯（记者冯其予）在商务部20日召开的消费品以旧换新专题新闻发布会上，商务部消费促进司司长李刚表示，中央经济工作会议明确，明年要加力扩围实施“两新”政策。商务部认真贯彻落实会议精神，正在与有关方面一道，抓紧研究制定明年的相关政策。

截至12月19日24时，全国汽车报废更新近270万辆，汽车置换更新超310万辆，超3330万名消费者购买相关家电以旧换新产品超5210万台，家装厨卫“焕新”补贴产品超5300万件，电动自行车以旧换新超100万辆。

受以旧换新政策带动，汽车、家电、家装等产品销售火热，促进消费持续回暖、国内需求不断扩大。以旧换新政策成效也在向供给端传导，有力带动了相关行业生产加快。11月份，全国汽车生产完成343.7万辆，同比增长11.1%，环比增长14.7%，月度产量创历史新高；汽车制造业增加值同比增长12%，增速较10月份加快了5.8个百分点。

以旧换新还大幅提升了资源循环利用水平。一是汽车梯次循环利用持续加快。11月份，全国二手车交易量178.6万辆，同比增长8.1%；全国报废汽车回收量103.2万辆，同比增长141.6%。二是废旧家电回收量显著增长。前11个月，全国废旧家电回收量61.6万吨，同比增长7.7%。三是再生资源回收利用体系不断完善。全国具备资质的报废汽车回收企业中，四分之三以上已经形成新能源汽车拆解能力。

(责编：罗知之、李楠桦)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经