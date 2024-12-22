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浙江自贸试验区迎发展新机遇

李 景
2024年12月22日09:07 | 来源：经济日报
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原标题：浙江自贸试验区迎发展新机遇

　　近日，《中国（浙江）自由贸易试验区大宗商品资源配置枢纽建设方案》获国务院批复，这是党的二十届三中全会以来，全国首个以大宗商品资源配置枢纽为核心的重大改革，也是国家深化改革扩大开放的重要战略部署，标志着浙江自贸试验区进入提升发展新时期。

　　“自2017年设立以来，浙江自贸试验区坚持一张蓝图绘到底，围绕提升大宗商品资源配置能力，以油气全产业链为核心，并逐步拓展到大宗商品其他品类。”浙江省商务厅厅长韩杰表示，当前，浙江已建成全国重要的大宗商品储运基地，油品储存能力占全国的五分之一，建成了油气吞吐量、铁矿石吞吐量均居全国首位的大宗商品枢纽大港，保税船用燃料油集成式改革深化，宁波舟山港成功跃升为全球第四大加油港。

　　此次建设方案的获批，为浙江自贸试验区的发展注入了新的动力。浙江自贸试验区将以此为契机，全面提升大宗商品资源配置能力，打造具有区域竞争力和国际影响力的大宗商品资源配置枢纽。

　　在保税燃料油加注业务方面，浙江自贸试验区也取得了显著成效。近日，“润泽11”驳船从舟山市华泰石油有限公司液体公用型保税仓库装载了3375吨燃料油，成功为停靠在马峙锚地的国际航行船舶加注了保税燃料油。这是该企业自9月初首次开展保税油加注业务以来，出库的第75批燃料油。

　　“得益于浙江自贸试验区良好的发展环境和改革优势，以及海关总署和杭州海关的支持，保税燃料油加注业务得以快速发展，不仅满足了市场多元化需求，还降低了每吨保税油的成本。对仓储企业而言，混兑模式也使储罐利用率进一步提高。”华泰保税仓库业务部经理邵凌军说。

　　浙江省发展规划研究院副院长殷志军表示，大宗商品资源配置枢纽之所以落户浙江，是因为浙江大宗商品特色明显，自贸试验区在油气产业链全链条发展上进行了大量制度创新，并发布了首个以人民币计价的燃料油价格指数。同时，浙江自贸试验区内的宁波舟山港贸易网络覆盖全球600多个港口，具有得天独厚的海洋资源和生态环境优势，是我国推进大宗商品投资便利化和贸易自由化的最佳选址。

　　根据建设方案，大宗商品资源配置枢纽的建设将以舟山片区为基础，统筹宁波片区，加强区内区外联动。通过国家赋能，将充分发挥舟山、宁波片区各自的资源禀赋优势，实现两大片区的深度联动，并带动周边区域共同建设大宗商品资源配置枢纽。

　　“下一步，舟山将举全市之力推进大宗商品资源配置枢纽建设。”舟山市委副书记、浙江自贸试验区舟山管委会副主任梁雪冬表示，舟山将把现有油气全产业链模式延伸至铁矿石、有色金属、粮食等大宗商品全产业链，并聚焦提升大宗商品全球资源链接力，实施一系列提升行动。同时，舟山还将加快打造世界一流强港，完善码头、航道等基础设施，提升港口接卸能力，并推进交通配套设施建设。

　　在制度创新方面，舟山将梳理重大改革清单，持续推进大宗商品投资管理、贸易监管、金融创新等领域的制度创新，对标国内外先进地区的改革创新经验，建设大宗商品交易平台，增强大宗商品国际市场价格影响力，同时积极参与国际规则制定，提升开放协同力。

(责编：罗知之、李楠桦)
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