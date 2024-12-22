蒋 波

原标题：物流降本增效需提速

近日，长三角地区三省一市联合出台了全国首个跨省域物流降本增效方案，提出七大行动37项举措，旨在进一步降低长三角区域物流成本、提高经济运行效率。

长三角地区是我国经济最活跃的区域之一，这里物流发达且运输成本较低，被称为网购“包邮区”。对标国际先行地区，“包邮区”在物流基础设施建设、通关效率、物流链协同、物流技术创新与应用以及物流服务水平等方面还有短板要补，区域降低物流成本、提高运行效率仍有较大空间，而此次方案出台，就是要突破制约物流降本增效的“中梗阻”。

物流被誉为国民经济的“经脉”，重要性不言而喻。在现代经济中，物流发挥着连接产业链与供应链的桥梁作用，不仅是商品流通的保障，更是推动产业升级、促进国际贸易、优化资源配置的关键因素，实现物流的降本增效直接关系着区域经济的竞争力和市场的繁荣程度。

近年来，各地加快构建更加高效、绿色、智能的现代物流体系，努力推进物流降本增效，但与此同时，各地在推进这一过程中仍面临诸多挑战，比如，物流枢纽布局不合理、多式联运发展不充分、物流信息化水平有待提高等，需要协同开展改革创新，合力破解共性问题，从而提升我国物流行业的服务水平。

加快完善物流基础设施建设的布局是实现物流降本增效的关键举措。各地可根据地区经济发展水平和产业布局特点，科学规划物流基础设施的布局和规模。加强铁路网、公路网、港口、航空枢纽等多种运输方式的衔接和配合，推动多式联运发展，形成高效、便捷的运输网络。加大对物流基础设施智能化、绿色化改造的支持力度，提升物流基础设施的现代化水平。比如，江苏充分发挥铁路的骨干作用和水运的独特优势，大力发展多式联运，持续推动物流业降本增效，今年前三季度累计发送量6579.8万吨，增长4.1%，为江苏区域经济发展、高水平对外开放注入强劲动能。

加大技术创新和模式创新力度是实现物流降本增效的重点步骤。各地应加大对物流产业科技创新的支持力度，鼓励企业加强技术研发和模式创新，加快大数据、云计算、物联网等先进技术在物流领域的普及推广，实现智能规划路径、智能仓储管理等，提升物流效率和服务质量，推动物流行业向智能化、自动化、协同化方向发展，为物流行业降本增效提供创新支撑。

加速供应链协同发展是实现物流降本增效的重要途径。各地需加快构建统一的物流信息共享平台和供应链协同平台，实现供应链上各节点之间的实时信息共享、协同作业，优化配置物流资源，形成更精准的物流计划和调度，减少运输和仓储环节中的浪费和延误，提高供应链的整体效率和竞争力，增强对市场变化的应对能力。

(责编：罗知之、李楠桦)

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