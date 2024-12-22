陶 锋

原标题：首发经济撬动内需新动能

首发经济直接面向消费市场，是撬动消费需求扩张的新动能。其核心特征在于“首次”，本质是创新，例如开发新产品、拓展新模式、发展新市场等。这些创新型活动的“首发”效应能够迅速吸引公众注意力，在短时间内形成话题和影响力，促进品牌曝光和销量增长。

首发经济注重捕捉消费者尝鲜猎奇、时尚个性的消费心理，对拉动消费需求具有重要作用。由于首发首店直接面向消费者，企业能够敏锐感知消费者偏好和消费趋势变化，从而更精准地优化生产决策、改善产品结构、促进产业链良性循环。生产端，通过贴近市场的研发和设计，确保新产品既满足当前需求又具备前瞻性创新；流通端，高效的供应链管理和灵活分销策略保证商品迅速到达消费者手中；消费端，新产品激发新的购买欲望，带动新一轮需求。生产、流通和消费之间形成相互促进、持续发展的良好生态，成为撬动内需扩张的新动能。

首发经济以首发首店树立品牌定位、展现品牌形象，是企业品牌建设和品牌竞争的重要内容。

消费者通过新颖时尚和特色差异化的首发产品体验建立了品牌的初步印象。首店所展现的旗舰气质和领衔作用，则进一步强化了这种印象，成为品牌与消费者之间建立信任的桥梁。有鉴于此，企业应高度重视首发首店的打造，积极借助人工智能和数字技术等，强化市场调研、精准营销推广，提供高标准服务，确保优质的客户体验，扩大品牌影响力。同时还要深入挖掘中华优秀传统文化的市场价值，将文化元素融入首店设计、产品开发和服务细节中，使首发首店成为传承与弘扬中华优秀传统文化的重要窗口，实现商业与文化的双赢。

推动首发经济发展，首先要激励和保护企业的首创精神。其次要强化知识产权保护，确保企业的研究成果和技术开发获得法律保障，鼓励企业大胆投入资源进行创新探索。最后要保障扶持优惠政策的稳定性、连续性、透明度和可预见性，这将有助于企业规划未来发展路径，持续发挥首创精神。

积极引进国际品牌的首发首店，促进推动内外资首发经济开展良性竞争。一方面，国际品牌凭借全球化的视野和成熟的市场运作模式，能直接提升市场整体水平。另一方面，这种竞争可以激发国内企业的学习动力，通过深入研究国际品牌的成功案例，借鉴其在产品研发、市场营销、客户服务等方面的经验，从而增强自身竞争力。

各地要大力优化区域消费环境，为首发经济创造外部条件。通过打造多元化、多层次的消费体系，引入不同层次的品牌和国际旗舰店，通过多样的零售业态和服务体验，满足不同消费者需求。

（作者为暨南大学产业经济研究院院长、粤港澳大湾区现代化产业体系研究中心主任）

(责编：罗知之、李楠桦)

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