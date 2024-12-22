本报记者 董蓓

原标题：以旧换新促进消费持续回暖

今年以来，商务部牵头实施消费品以旧换新，会同相关部门出台系列政策文件，统筹推动汽车换“能”、家电换“智”、家装厨卫“焕新”，以及电动自行车以旧换新，加快构建“去旧更容易、换新更愿意”有效机制，各方参与度高，全国范围以旧换新热度不减，政策成效显著。

在12月20日商务部举行的专题新闻发布会上，商务部消费促进司司长李刚表示，受以旧换新政策带动，汽车、家电、家装等产品销售火热，促进消费持续回暖、国内需求不断扩大。

截至12月19日24时，全国汽车报废更新近270万辆，汽车置换更新超310万辆，超3330万名消费者购买相关家电以旧换新产品超5210万台，家装厨卫“焕新”补贴产品超5300万件，电动自行车以旧换新超100万辆。

从对消费市场的带动效果看，11月，汽车类商品零售额同比增长6.6%，带动社会消费品零售总额增速加快0.5个百分点，其对社零增速的贡献由拖累转为拉升；家电和音像器材零售额增速连续3个月保持在20%以上，明显高于其他商品零售额增速。

在消费品以旧换新工作推进过程中，各地充分发挥自主性、创造性，因地制宜细化实施方案，用好中央财政和超长期特别国债支持资金，积累了不少好的经验和做法，以旧换新政策受益面不断扩大。

山西省商务厅副厅长李国荣介绍，山西在原有8大类家电产品基础上，增加了洗碗机、扫地机器人等7大类产品，10月份又增加了取暖器、电饭煲、微波炉等15类小家电，补贴品类达到30种；对4个方向、9种类型的家装消费品开展“焕新”补贴，全方位满足消费者多元化的换新需求。截至12月18日，山西省参与消费品以旧换新超150万人次，带动消费超300亿元。

“加力实施消费品以旧换新，是促进经济回稳向好的一剂‘强心剂’和一场‘及时雨’。”重庆市商务委员会副主任彭和良表示，重庆把16类家电、72类家居产品纳入补贴范围，满足了市场消费需求，汽车置换更新实行比例补贴、上限封顶，政策撬动比达到1:16。重庆联动举办全国消费品以旧换新行动—供需对接重庆站、中国国际消费中心城市（重庆）精品消费月等重点活动超过600场次，充分释放市场潜力。截至12月19日，重庆汽车、家电以旧换新直接拉动消费255.5亿元，有效促进了全市消费市场稳定增长。

云南省自贸办主任助理孟宁介绍，云南通过政企补贴相结合，提高惠民力度，撬动银行机构投入，对家电家居以旧换新叠加优惠最高400元，对汽车以旧换新推出现金补贴“加码”和“零首付、零利息”活动。针对云南电动自行车需求大的特点，不断优化电动自行车补贴流程，实现交旧购新、申领补贴“一站式”完成，积极回应群众消费需求，在8类家电产品基础上，又增加了46类家居、家装和厨卫产品。截至12月19日，云南省共申请消费品以旧换新补贴117.76万单，发放补贴资金32.56亿元，直接带动消费259.32亿元。

“甘肃省商务厅与省家装协会、家装家具龙头企业进行座谈沟通，深入了解市场需求及消费者关注热点，研究确定了市场需求高、基础装修必备的瓷砖、门窗、板材等7个家装材料类，以及电视柜、衣柜、餐桌等8个家具类共15个补贴品类。”甘肃省商务厅副厅长黄霓介绍，补贴标准按照最终成交价格的15%予以补贴，每类产品补贴不超过2000元，每位消费者补贴最高可达30000元。就家装厨卫“焕新”来看，截至12月17日，全省共补贴旧房装修改造5万余套，销售家具22万件。

日前召开的中央经济工作会议明确，加力扩围实施“两新”政策。李刚透露，商务部正在与有关方面一道，抓紧研究制定明年的相关政策。

(责编：罗知之、李楠桦)

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