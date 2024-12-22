本报记者 陈晨

原标题：农业农村部：加快提升种业自主创新能力

农业农村部近日召开全国种业企业座谈会，强调要把种业振兴摆上农业强国建设的突出位置，切实增强责任感紧迫感，下大力气抓好提升种业自主创新能力，多措并举培强育优一批高水平种业企业，打造以企业为主体、产学研深度融合的商业化育种体系，加快实现种业科技自立自强、种源自主可控，更好保障农业产业安全。

此次座谈会围绕提升种业企业自主创新能力，听取有关企业、科研单位、金融机构的意见建议。会上，30家种业企业负责人发言，介绍种业科技创新和产业创新深度融合情况。

农业农村部党组书记、部长韩俊指出，种业振兴关键是大力培育具有核心研发能力、产业创新能力、国际竞争力的种业企业。种业振兴行动实施3年多来，种业企业实力不断增强，有力支撑了种业发展水平提升，但仍有不少短板弱项。当前育种技术已发展到4.0阶段，生物技术、信息技术在种业领域加速叠加应用，国际巨头纷纷抢占种业科技制高点，国内种业创新突破、迭代升级形势紧迫，必须加快攻关、加快突破，确保种业振兴行动取得预期效果。要聚焦种业阵型企业，分类施策精准培育，支持企业培育一批具有自主知识产权的新品种，大幅提升品种的单产、性能、品质等。要创新科技人才使用机制、资源设施共享利用机制和科企合作机制，促进各类创新要素更多更灵活地向企业流动。要大力推动人工智能在育种中应用，加快数智技术设施装备的建设应用，支持育种企业开展数智化升级改造，加快研发智能育种算法与模型，在设计育种上跟上世界前沿步伐。

此外，要着眼种业企业需求，加大科技项目和财政、信贷支持力度，为种业企业提供更多更好金融保险服务。要强化种业知识产权保护，加快修订植物新品种保护条例，实施实质性派生品种制度，严厉打击种业侵权违法犯罪行为，下大力气净化种业市场环境。要进一步深化与阵型企业“一对一”联系机制，着力推进阵型企业与科研单位、金融机构、种业基地“三对接”，帮助协调解决企业的实际困难和问题，全力支持阵型企业高质量发展。

(责编：罗知之、李楠桦)

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