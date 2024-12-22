人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

农业农村部：加快提升种业自主创新能力

本报记者 陈晨
2024年12月22日09:15 | 来源：光明日报
小字号

原标题：农业农村部：加快提升种业自主创新能力

农业农村部近日召开全国种业企业座谈会，强调要把种业振兴摆上农业强国建设的突出位置，切实增强责任感紧迫感，下大力气抓好提升种业自主创新能力，多措并举培强育优一批高水平种业企业，打造以企业为主体、产学研深度融合的商业化育种体系，加快实现种业科技自立自强、种源自主可控，更好保障农业产业安全。

此次座谈会围绕提升种业企业自主创新能力，听取有关企业、科研单位、金融机构的意见建议。会上，30家种业企业负责人发言，介绍种业科技创新和产业创新深度融合情况。

农业农村部党组书记、部长韩俊指出，种业振兴关键是大力培育具有核心研发能力、产业创新能力、国际竞争力的种业企业。种业振兴行动实施3年多来，种业企业实力不断增强，有力支撑了种业发展水平提升，但仍有不少短板弱项。当前育种技术已发展到4.0阶段，生物技术、信息技术在种业领域加速叠加应用，国际巨头纷纷抢占种业科技制高点，国内种业创新突破、迭代升级形势紧迫，必须加快攻关、加快突破，确保种业振兴行动取得预期效果。要聚焦种业阵型企业，分类施策精准培育，支持企业培育一批具有自主知识产权的新品种，大幅提升品种的单产、性能、品质等。要创新科技人才使用机制、资源设施共享利用机制和科企合作机制，促进各类创新要素更多更灵活地向企业流动。要大力推动人工智能在育种中应用，加快数智技术设施装备的建设应用，支持育种企业开展数智化升级改造，加快研发智能育种算法与模型，在设计育种上跟上世界前沿步伐。

此外，要着眼种业企业需求，加大科技项目和财政、信贷支持力度，为种业企业提供更多更好金融保险服务。要强化种业知识产权保护，加快修订植物新品种保护条例，实施实质性派生品种制度，严厉打击种业侵权违法犯罪行为，下大力气净化种业市场环境。要进一步深化与阵型企业“一对一”联系机制，着力推进阵型企业与科研单位、金融机构、种业基地“三对接”，帮助协调解决企业的实际困难和问题，全力支持阵型企业高质量发展。

(责编：罗知之、李楠桦)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
一图速览｜大力提振消费，下一步工作这样干
　　
又一家公司完成数据确权
　　人民网北京12月20日电 （记者夏晓伦）“数据二十条”提出，“建立数据资源持有权、数据加工使用权、数据产品经营权等分置的产权运行机制”。将产权分置作为数据确权的探索方向，这既是对多年来理论探讨和实践经验的总结，也可以为数据流通和利用活动提供规则依据。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部