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苏州吴中区：“机器人+人工智能”聚链成群

本报记者 苏雁 杜倩
2024年12月22日09:16 | 来源：光明日报
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原标题：苏州吴中区：“机器人+人工智能”聚链成群

日前，由中国机械工业联合会机器人分会与江苏苏州吴中区共建的新型工业化机器人产业示范基地正式揭牌，将进一步推动机器人技术与产业深度融合，加速形成新质生产力，助推吴中区“机器人+人工智能”产业集群发展再上新台阶。

近年来，吴中区坚持“产业强区、创新引领”发展战略，把机器人与人工智能产业作为主导产业重点打造。2024年是吴中区“机器人+人工智能”产业集群融合发展三年行动计划实施的开局之年，放眼全区，机器人关键零部件、人工智能、本体制造、系统集成等核心领域的产业链构建完成，“机器人+人工智能”产业的集群效应已然显现。

7个研究中心、13个高水平创新团队……吴中科创氛围越来越“热烈”。2024年9月，哈尔滨工业大学苏州研究院牵头建设的江苏省智能机器人技术创新中心正式揭牌，成为吴中区首个省级研发平台。此外，浙大苏州智能制造研究院、西交大苏州高端智能制造协同创新中心、赛迪研究院苏州分院、信通院江苏研究院等，已在此形成了“大院大所科创平台+重点实验室+创新联合体+科创载体”的战略科技力量矩阵。

聚链成群，企业“雁阵”为高质量发展强劲赋能。据统计，截至2023年底，吴中区已集聚“机器人+人工智能”产业链上的企业超过1000家，产业规模达1369.3亿元，形成了以上市企业为引领，规上企业为主体，独角兽、瞪羚、省级以上专精特新企业、高新技术企业为支撑的企业矩阵，服务机器人产量占全国六成以上、工业机器人产量占全国内资品牌七分之一。

为推动产业高质量发展，吴中区市场监管局、工信局等部门不断整合资源、创新服务。眼下，在吴中区政府支持下，苏州海通机器人系统有限公司的二期总部基地已动工。“我们始终秉持‘有求必应、无事不扰’的亲商服务理念，持续做好企业全生命周期服务，支持包括海通在内的科创企业走出去，加快打造一批具有国际竞争力的机器人品牌，推动机器人产业集群建设走深走实。”苏州市吴中区工信局相关负责人说。

吴中区市场监管部门深度梳理产业端标准化需求，不断完善技术创新、标准研究、产业发展同向发力、相互促进的标准化工作制度。今年以来，全区机器人企业共主导、参与制定国际标准12项，国家、行业标准120多项。

未来，吴中区将加快推进机器人与人工智能创新融合发展，持续打造全国机器人产业集群第一区，为更好助力苏州高水平创新型城市建设注入强劲动力。

(责编：罗知之、李楠桦)
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