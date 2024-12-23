原标题：故宫博物院与中国联通签署战略合作协议

12月20日，故宫博物院与中国联通在京签署战略合作协议。文化和旅游部党组成员、故宫博物院院长王旭东，中国联通党组书记、董事长陈忠岳出席签约仪式并见证签约。中国联通党组副书记、总经理简勤出席签约仪式。中国联通党组成员、副总经理王利民，故宫博物院副院长朱鸿文代表双方签署协议。故宫博物院党委副书记、副院长罗先良主持仪式。

此次签约是故宫博物院、中国联通积极践行国家文化数字化战略，助力文化建设数字化赋能、信息化转型的一项重要举措。双方将以持续深化平安故宫、学术故宫、数字故宫、活力故宫建设为目标，发挥各自优势，共同以创新科技赋能文物保护与展示利用、提升数字文化服务能力、推进文旅融合发展，携手保护好、挖掘好、阐释好故宫文化遗产，传承好、弘扬好故宫承载的中华优秀传统文化精髓，讲好新时代中国故事。

根据协议，中国联通将充分发挥在数据治理、人工智能、数字孪生、网络服务等方面的资源禀赋和技术优势，积极参与国家重点研发计划，实现文化遗产系统性保护和统一监管，在故宫博物院打造数字孪生应用示范。

双方还将在数字化基础设施服务、智慧博物馆建设、文化+科技创新、中华文化传播等方面开展合作，携手在推动中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展中赓续中华文脉，助力文化强国建设。

(责编：曹淼、李源)

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