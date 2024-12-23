原标题：2024以新质生产力助力乡村全面振兴论坛在深圳举行

鹏城冬月枝犹翠，暖日和风韵自长。

12月21日，由人民日报社《民生周刊》杂志社主办的第十二届民生发展论坛平行论坛——2024以新质生产力助力乡村全面振兴论坛在深圳举行。本次论坛的主题为“发展新质生产力 赋能乡村大产业”。

在致辞中，第十二届全国政协副主席马培华指出，当前，我国正处于全面建设社会主义现代化国家的新征程中，乡村振兴战略的深入实施，离不开新质生产力的强有力支撑。

发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点。国务院参事、农业农村部原副部长于康震谈到，推进乡村全面振兴，必须走农业农村高质量发展之路，强化科技和改革双轮驱动，以科技创新引领农业新质生产力发展。

人民日报社原编委委员、秘书长，中国新闻文化促进会副会长程庆民谈到，乡村振兴，关键在产业，核心在生产力。我们要以新质生产力为引擎，推动乡村产业转型升级。在全面提高农业质量和效率的同时，注重乡村生态环境的保护和修复，让乡村望得见山、看得见水，记得住乡愁，既富裕美丽又生态宜居。

在主题报告和主旨演讲环节，与会嘉宾深入探讨新质生产力助推乡村全面振兴和农业农村现代化的可行路径。

专家指出，近年来，我国在乡村振兴方面取得了显著成就，农村基础设施不断完善，农民收入持续增长，乡村治理体系逐步健全。在取得成就的同时，乡村也面临着农业现代化水平不高、农村人才短缺、生态环境压力增大等挑战。

聚焦于文化、生态、产业、人才、组织五个方面，本次论坛设置了5场圆桌对话。围绕助力乡村全面振兴的思路、途径，座谈嘉宾展开了深层次、高水平的对话交流。

本次论坛还发布并启动了“一城一英雄”民生好故事系列影视短剧拍摄计划和“全国乡村振兴民生推荐官”征集活动。

“一城一英雄”民生好故事系列影视短剧拍摄计划启动仪式 图/郭幸福

“‘一城一英雄’将聚焦于在民生工程项目中那些勤勉奉献、不懈努力的普通人。他们虽不为众人所熟知，但正是这些平凡中的伟大者，用智慧和汗水，铸就了城市的骄傲与灵魂，推动着城市的持续发展。”项目执行人陈宗建介绍说。

“全国乡村振兴民生推荐官”征集活动启动仪式 图/郭幸福

在介绍“全国乡村振兴民生推荐官”征集活动时，项目执行人刘一磊谈到，这些“推荐官”将成为乡村与外界沟通的桥梁与纽带，他们将深入乡村的各个角落，去发现那些默默耕耘在民生一线的奋斗者，去探寻乡村民生改善背后的感人故事。

人民日报原副总编辑、中国政策科学研究会会长马利，全国供销合作总社原党组成员于培顺，国际欧亚科学院院士、联合国粮农组织原副总干事何昌垂，人民日报社《民生周刊》杂志社总编辑全世杰，中国新闻出版研究院原党委书记、副院长黄晓新，农业农村部种植业管理司原一级巡视员陈友权等出席了本次论坛。（记者 郑智维）

(责编：曹淼、李源)

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